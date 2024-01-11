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Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı kandil mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi. 

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan regaip kandili mesajı
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