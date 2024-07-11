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Erdoğan'dan ''savaş'' uyarısı

Erdoğan'dan ''savaş'' uyarısı
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NATO Zirvesi kapsamında ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Müttefiklerimizden temel beklentimiz benzer bir terörle mücadele yaklaşımı benimsemeleridir.

NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma ihtimali kuşkusuz endişe vericidir. Bu sonuca yol açabilecek her türlü adımdan bilinçli olarak kaçınılmalıdır

Şanghay İşbirliği Örgütünün de NATO'ya alternatif olduğunu düşünmüyoruz. Benzer şekilde BRICS'i de başka herhangi bir yapıya alternatif olarak görmüyoruz

İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak

Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmış ve Suriyeliler tarafından yönetilen müreffeh bir devlet olması temel arzumuzdur

Bölgemizde bir terör devleti kurabileceklerini düşünenler için bu büyük bir hayaldir ve asla gerçekleşmeyecektir

Etiketler recep tayyip erdoğan nato abd savaş
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