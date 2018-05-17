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  4. 17 Mayıs 2018 22:52

Erdoğan'dan seçim anketi yorumu !

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar yemeği sonrası seçim anketi hakkında konuştu.

Erdoğan'dan seçim anketi yorumu !
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle iftar yemeğinde buluştu. 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı, "Zaferle sonuçlanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle yaptığı iftarın ardından açıklamalarda bulundu.

"SALI GÜNÜ TÜM VEKİLLER SAHAYA İNECEK"

Seçimlerin yaklaştığına dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinde diğer tüm seçimlerden daha çok çalışmak zorundayız. Herhangi bir aksiliğe meydan vermeden sonuca ulaşmamız gerekiyor. Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz çalışmaya başlayacak." dedi.

"KAMUOYU ARAŞTIRMALARI GAYET İYİ"

Erdoğan, kamuoyu araştırmalarının iyi olduğunu belirterek, "24 Haziran'dan zaferle çıkmamak için bir sebep göremiyorum. Kamuoyu araştırmalarımız gayet iyi" şeklinde konuştu.

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