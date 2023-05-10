Erdoğan'dan seçim mesajı: Aman ha pazar günü bir kazaya mahal vermeyelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız. Sandıktan umudunu kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Gençler bugün siz bir başkasınız. Sizin heyecanınızla ben şunu anlıyorum, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek. Gençler size inanıyorum. Mardin'in güzelliklerini saymaya kelimeler yetmiyor.

'TERÖRLE İTTİFAKI OLANIN MİLLETLE İTTİFAKI OLMAZ'

Biz bu kadim coğrafyada Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Çerkez'iyle tüm farklılıklarımızla kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörü Cudi'de gömdük mü? Gabar'da gömdük mü? Tendürek'te gömdük mü? Bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz. Yavrularımızı geleceğinden koparıp eline silah verip katil yapanları benim milletim affetmez.

Bu HDP ve yandaşlarına ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. PKK'dan DEAŞ'a ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını biliyoruz. Mardin bunları iyi tanır, hepsinin de ciğerini bilir. Mardin bugüne kadar sırtını emperyalist efendilerine dayayarak kendi ülkesine efelenenlere eyvallah etmedi. Ülkemizin asırlık eksiklerini nasıl tamamladıysak, Türkiye Yüzyılını da beraberce kuracağız.

'AMAN PAZAR GÜNÜ BİR KAZAYA MAHAL VERMEYELİM'

Bunun için yapılacak seçimler çok önemli. Sadece kendimiz sandığa gitmekle kalmayacağız, çevremizdeki insanlardan tereddütte olanlar varsa onu da ikna edip mutlaka sandığa götürmeye var mıyız? Aman ha pazar günü bir kazaya mahal vermeyelim. Terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşanları görüyorsunuz değil mi? Suriye’ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emparyalleri görüyorsunuz değil mi? İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Herkesin güvenliğinden, geleceğinden emin olduğu bu güzel ülkeyi yeniden karanlık günlerine döndürmeye güçleri yetmez.

Karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Bay Bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? İnanın önüne 5 koyun verip şu ovaya salsanız akşama hepsini kaybedip geri döner.

'MARDİN'DEN REKOR BİR OY BEKLİYORUZ'

Biz bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin tüm şehirlerini yatırımlarla donattık. Mardin'e de son 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Biz 21 yılda ülkemizi her alanda asırlık eser ve hizmetlerle donatırken hep bugünleri düşündük. Mardin'den rekor bir oy bekliyoruz. Öyle bir destek verin ki umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin yüzü gülsün.

'ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEKTE KARARLIYIZ'

Türkiye'yi zayıf, sosyal olarak parçalanmış, ekonomik olarak bitik yerlerden biri yapmak için çok uğraştılar. Yaşadığımız darbelerin sebebi de buydu. Sizler hamdolsun bu oyunu gördüğünüz için tercihinizi hep vatanın bütünlüğünden yana yaptınız. Ülkemizin asırlık altyapı eksiklerini gidermek için çalışırken nice iftiralarla uğraştık. Hala çözmemiz gereken sıkıntılar var. Gıda ve kira başta olmak üzere fiyatlardaki dengesizlikleri yakından takip ediyoruz. Enflasyonu da önümüzdeki yıl sonuna kadar tek haneye indirmekte kararlıyız.

'KESİNLİKLE PROVOKASYONA GELMEYECEĞİZ'

Karadeniz doğal gazı ile yüzlerce milyar dolarlık kaynağa kavuştuk. Savunma sanayi ürünlerimizin ihracatıyla yine onlarca milyar dolar ülkemize akacak. Turizmde dünyanın ilk üçüne girdik. Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız. Sandıktan umudunu kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz. 14 Mayıs'ta bir kez daha tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Sandıkları patlatıyor muyuz?"