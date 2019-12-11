Erdoğan'dan sert tepki: Adeta vampirler topluluğu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında Nobel ödülü ile ilgili çok sert açıklamalarda bulunarak "Medeni bir dünya için Nobel’in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Nobel diye bir örgüt adil, hakkaniyetli ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamen siyasallaşmış bir örgüttür. Sizin verdiğiniz bu ödeller kimseyi ikna etmez. Bu ödül bir Aziz Sancar’a, bir Orhan Pamuk’a verilmiş ödül gibi değildir. Kimseyi aldatamayacaksınız" ifadelerini kullandı.



İşte Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Bundan sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla hem aday listelerinde hem de belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız

Tüm kadınlarımızdan siyasetin her kademesinde daha aktif şekilde yer almalarını bekliyorum. Bugünkü şuramız bu bakımdan önemli bir milat olacaktır

Siz isteyeceksiniz, mücadele edeceksiniz ve biz de destek vereceğiz ve inşallah istediğimiz sonuca ulaşacağız.



Hayatın her alanında başarılı olan kadınların siyasette de hedefledikleri yere geleceğine yürekten inanıyorum

AK Parti'nin başarısındaki en önemli nedenlerinden biri kadınların gönlüne girebilmiş olmasıdır.

Esma astsubayımızla ilgili komutanlarımızın ve İç İşleri Bakanımızın şu tespitleri ilginçti: Bomba imha olaylarında bir bayan olarak, bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan yok gibiydi. Bomba imha olayında bunu yaparken şehit oldu.

Çatışma bölgelerinin tam ortasında görevlerini yerine getiren kadın sağlık görevlilerini de tebrik ediyorum.

Parlamentonun içerisinde terör örgütlerinin desteği ile bulunan ve bizim bu hanım şehitlerimizi görmemezlikten gelen ve şehit edilen yavrularımızı görmemezlikten gelen bu terör sevicilerini neyle izah edeceğiz

Lafa geldiği zaman hep öldürülen çocuklardan bahsederler. Van’daki Bingöl’deki katliamlardan hiç bahsetmezler. Stadyumun yanındaki 41 şehidimizden hiç bahsetmezler

Adınızın parti olması bunu izaha yetmez. Er veya geç bunun hesabını işte sandıklarda, şurada burada vereceksiniz.

Ağızlarını her açtıklarında insan haklarından bahsedenlerin terör örgütlerinin infaz ettiği çocukları görmezden geldiğini de unutmadık

Diyarbakır’da nöbet tutan annelerin fendi eli kanlı teröristleri yenmiştir.

100 günü geride bıraktık. Bu duruş dimdik devam ediyor

Bu annelerden bir tanesinin yavrusu kendisine kavuştu. İnşallah diğerleri için de aynı durum söz konusu olur

Tüm dünyayı bu annelerin haklı duruşuna destek vermeye devam ettik. Ama işlerine gelmiyor

NOBEL ÖDÜLÜ... 'TAMAMEN SİYASALLAŞMIŞ BİR ÖRGÜTTÜR'

Bugünlerde bir Nobel skandalı yaşandı. İzzetbegovic kardeşimizin teşekkürüne ben de bir teşekkürle Türkiye’den cevap veriyorum. Bu onurlu duruşa destek veren tüm siyasi liderlere teşekkür ediyorum.

Medeni bir dünya için Nobel’in bu vampir aydınları grubunun temsilcisine vermesi adeta bir vampirler topluluğunun oluştuğunu ortaya koymaktadır. Nobel diye bir örgüt adil, hakkaniyetli ödüller veren bir örgüt olarak değerlendirilemez. Tamamen siyasallaşmış bir örgüttür

Sizin verdiğiniz bu ödeller kimseyi ikna etmez. Bu ödül bir Aziz Sancar’a, bir Orhan Pamuk’a verilmiş ödül gibi değildir. Kimseyi aldatamayacaksınız. Bizler bu duruşumuzu her zaman olduğu gibi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

KADINA ŞİDDET...

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere mücadele etmemiz gereken konular var. Kadın meselesinin her şeyden önce bir insan meselesi olduğunu kabul ettiğimizde pek çok şey yerli yerine oturacaktır

Kadın insan içinde ayrıca istisna bir makamı olan varlıktır. Annedir anne… Kadına yönelik haksızlıkları, zorbalıkları ortadan kaldırmak için çalışıyoruz.

Kararında ve yerinde atılan her adım kadının statüsünü yükselteceği gibi yanlış adımlar da çabaların boşa çıkmasına neden olur.

Ülkemizde ve dünyada adaletsizliğe maruz kalmış tek bir kadın kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Kadının konuşulduğu bir yerde aileden söz etmemek mümkün değildir. Kadın ailenin direğidir.

GELİŞMİŞ ÜLKELERİN EN BÜYÜK SORUNU…

Bugün gelişmiş ülkelerin en büyük sorunu aile kurumunun tamamen ya da kısmen yıkılmış olmasıdır.

Kadını aileden koparmaya yönelik her hamle insanlığın kendisini hedef alıyor demektir.

Geçtiğimiz günlerde İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bunları konuştuk. Geleceğimize güvenle bakabilmek için maddi gelir düzeyimizin artışı ile aile kurumu arasında güçlü bir bağ kurmak zorundayız.

Toplum olarak varlığınızı devam ettirecek aile kurumu yoksa yok oluşunuz mukadderdir.

Aile kurumunun direği olan kadınların bu konuda gösterecekleri irade bu sorunun çözümüdür

Çalışmak da kariyer de kadının aile içindeki önemini ortadan kaldırmaz. Donanımı artan kadınlar ailelerine daha güçlü şekilde sarılacaklardır.