Erdoğan'dan sert tepki: İnsanları ahmak zannediyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin ziyaretinde gazetecilere açıklama yaptı;

"GEREKİRSE ULUSLARARASI YARGIYI AYAĞA KALDIRIRIZ"



Kaşıkçı cinayeti konusunda bizim üzerinde ısrarla durduğumuz konu şu. Suudi üst yönetimine Kaşıkçı'nın cesedi nerededir? Bunu bir defa sizin 20 kişilik ekibiniz biliyor. Burada hiç sağa sola kıvırmayın. Dışişleri Bakanları açıklama yaptı. Ne dedi? Yerel işbirlikçi dedi. Bu işbirlikçi kim? Burada yerel işbirlikçi ile çalıştık diyorsanız, o zaman bunu açıklayacaksınız. Bunu da biliyorsunuz. Bilmiyoruz demeleri inandırıcı değil. Bir diğer konu da özellikle Kaşıkçı'nın cesedinden kurtulmak için bu ölüm mangasına yardım ettiği iddia edilen yerel işbirlikçi Türk mü yoksa başka birisi mi? Bizim emniyet Yalova'ya gitti geldi. Bu gerçek mi hakikaten? Şu anda bir netice alınamadığı söyleniyor ama belki de oradan bir şey çıkacak veya daha farklı yerlerden bir şey çıkacak. Bunun bilgisi bu 22 kişinin içinde.Zira başa geçirilen torba ve başa geçirildikten sonra Kaşıkçı'nın çektiği o andaki sıkıntıları vs. bunları zaten kendileri biliyor. Hepsine bunları dinlettik. Size daha önce de anlattım. Dinlediklerinde "Eroin almış olmalı" dediler.

Hatırlayın, Kaşıkçı muameleleri bittikten sonra konsolosluktan ayrıldı demişlerdi ilk açıklamalarında. Bu adam sıradan bir adam değil ki, dışarıda nişanlısı bekliyor ve nişanlısını almadan ayrılıp gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Kime ne anlatıyorsunuz? İnsanları enayi, ahmak zannediyorlar. Kamuoyunu kandıracaklarını zannettiler. Ne oldu? Aradan bir iki gün geçti farklı açıklamalar yapmaya başladılar.Bana heyetler gönderdi bu heyetlere bunları anlattık hepsi şok oldu. En sonunda bana bizzat kendisi telefonda "Peki ben başsavcımı gönderebilir miyim?" dedi. Gönder dedik. Başsavcı başsavcımızla görüştü ama o herhangi bir belge, bilgi getirmedi. Bizim başsavcımız kendilerine gerekli olan bilgi ve belgeleri verdi. O da buradan dönerken 5 sandık kuruyemişle döndü gitti. Bu tür olayları yaşadık.

Washington Post köşe yazarını öldürmek amacıyla Suudi istihbaratının görevlilerine Türkiye'ye gitme talimatını kim verdi diye soruyor. Bu önemli bir soru. Bu hususta muhtemelen korkuyorlar, çekiniyorlar. Bu işlerle meşgul olanlarbunu gayet iyi biliyorlar. Biz kararlılığımızı, takipçiliğimizi bundan sonra da devam ettireceğiz. Gerekirse bu işi uluslararası yargıyı ayağa kaldırmak için Birleşmiş Milletler'i de devreye sokarak bu işin takipçisi olduğumuzu da özellikle gündeme getireceğiz.

"GEZİ'NİN ARKASINDA KİMLER OLDUĞUNU AÇIKLADIM, İÇ AYAĞI KAVALA'DIR"

Gezi'nin arkasında kimler olduğunu açıkladım. Dış ayağı Soros iç ayağı Kavala'dır dedim. Kavala'ya para gönderenler belli. Şimdi vakfı kapatma kararı almışlar. Türkiye'den ayrılma filan bu tür şeyler geldi, gündeme böylece oturdu. Almanya'ya gidiyorum, Merkel ve Steinmeier olsun bana Kavala'yı soruyor. Kendilerine anlattım. Neden bu adamı bu kadar seviyorsunuz, hukukunuz nereden geliyor diye sordum...

"MÜNBİÇ'İ TERÖRDEN TEMİZLEME KONUSUNDA MUTABAKAT VAR"

Orayı onlardan temizleme noktasında bir mutabakat var. Bunun için Dışişleri bakanlarımız daha önce 90 gün olarak belirlenen yol haritasını şimdi bugün orada karşılıklı biraradaydılar. Yine bu süreci hızlandırıp Münbiç'i PYD-YPG'den temizleme noktasındaki kararlılığımızı devam ettireceğiz dedik. Trump bu işlerde daha dik duruyor. Dışişleri bakanlarımızın birbirleriyle diyalogları bu konuda çok önemli. Trump'un yanında Pompeo -öyle olmaz böyle olur- diyemiyor. O da az kaldı, çıkmaya başladılar gibi ifadeler kullandı. Takipçisi olacağız, inşallah Menbiç'ibunlardan kurtaracağız.

"TÜRKİYE İDLİB'DE ÜZERİNE DÜŞENİ YERİNE GETİRDİ, RUSYA İLE SIKINTIMIZ YOK"

Türkiye güvenlik güçleri ve askeri ile İdlib'de üzerine düşeni şu ana kadar yerine getirdi. Sadece HTŞ ilgili konularda bazı sıkıntılar var. Bundan dolayı onlar kendilerine göre bazı sıkıntılar öne sürdüler. İlgili birimlerimiz sürekli temas halindeler. İdlib'de ciddi manada bizim Rusya tarafı ile herhangi bir sıkıntımız yok.

"FIRAT'IN DOĞUSUNU DA TERÖR ÖRGÜTÜNDEN YAKIN ZAMANDA KURTARACAĞIZ"

Konuştuk. Orayı onlardan temizleme noktasında bir mutabakat var. Bunun için Dışişleri bakanlarımız daha önce 90 gün olarak belirlenen yol haritasını şimdi bugün orada karşılıklı biraradaydılar. Yine bu süreci hızlandırıp Münbiç'i PYD-YPG'den temizleme noktasındaki kararlılığımızı devam ettireceğiz dedik. Trump bu işlerde daha dik duruyor. Dışişleri bakanlarımızın birbirleriyle diyalogları bu konuda çok önemli. Trump'un yanında Pompeo -öyle olmaz böyle olur- diyemiyor. O da az kaldı, çıkmaya başladılar gibi ifadeler kullandı. Takipçisi olacağız, inşallah Menbiç'i bunlardan kurtaracağız.



10 MADDELİK MANİFESTO

Belediyecilik deyince akla AK Parti geliyor. Bizim bu manifestomuzda açıklayacağımız maddeler var. Aklımda kaldığı kadarıyla arkadaşlar 10 maddelik bir hazırlık yapıyorlar. Bunun bizzat lansmanında ben bulunacağım ve açılışını belediye başkanlarımızla, adaylarımızla beraber olduğumuz toplantıda ki büyük ihtimalle bunu Ankara ATO salonunda yapmak suretiyle adaylarımızla yola koyulacağız.

Şu anda zaten açıkladığımız yerlerde adaylarımız peyder pey çalışmalara başladılar. Bu arada ilçe adaylarımızı belirleme çalışmaları devam ediyor. Döner dönmez kalan ilçeleri de hızla belirleyeceğiz. Büyükşehir noktasında zaten fazla kalan bir yerimiz yok. Onları da açıklayarak inşallah yola devam edeceğiz. Burada geri kalmak istemiyoruz. Cumhur ittifakını da burada herhangi bir yara almadan korumak, ittifakla yola güçlü bir şekilde devam etmenin kararlılığı içerisindeyiz.

"MHP'DEN VE BİZDEN BİR ARKADAŞIMIZ TEKNİK ÇALIŞMALARI BİRLİKTE YÜRÜTÜYORLAR"

Bu konu ile ilgili olarak şu anda iki arkadaşımız çalışıyor. MHP'den ve bizden de bir arkadaşımız şu anda tüm teknik çalışmaları birlikte yürütüyorlar. Onlar çalışmaları bitirme aşamasında getirince, o zaman biz de sayın Genel Başkan ile bir araya gelip inşallah nihai kararı o şekilde vereceğiz...

"İHRACATTA İYİ BİR KONUMA GELDİK İSTİHDAMIN TIRMANACAĞINA İNANIYORUM"

İstihdamın tırmanmaya başlayacağına inanıyorum.Mesela turizmdeki güzel gelişmeler son derece önemli. Bu yıl itibarıyla şu an, 40 milyonu aştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz 50 milyon turisti çekmek.Bir defa 50 milyon turist dediğimiz zaman turizme yönelik yatırımlar artmış olacak. Sanayi de ciddi manada artışımız var. İhracatta iyi bir konuma geldik. 168 milyara ulaştık. Yıl sonunda hedefimiz 170 milyar inşallah. Bunlar istihdam açısından da önemli.