Erdoğan'dan Sincar'a operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı bir mesajda PKK'nın bitirilmesine yönelik olarak Sincar'ın hedefe konulduğunu açıkladı. Erdoğan Suriye'nin doğusundaki terör örgütüne yönelik olarak da, "Suriye'de bundan sonraki hedefimiz Münbiç ve Fırat'ın doğusunu temizlemektir" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan yayımladığı mesajında, “Türkiye olarak PKK’nın Irak’ta faaliyet gösterdiği yerlerin önemli bir bölümünü kontrol altına aldık. Temennimiz ülkedeki PKK varlığının da aynı şekilde ortadan kaldırılmasıdır. Hedefimiz, çıban başı olarak gördüğümüz Kandil’i ve yeni Kandil olma yolunda ilerleyen Sincar’ı bölücü terör örgütünden tamaman temizlemektir” ifadelerini kullandı.

SURİYE’YE DE DEĞİNDİ

Erdoğan, “Suriye’de bundan soraki hedefimiz Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki bölgelerin, buraları işgal eden terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirilmesidir” açıklamasını yaptı.