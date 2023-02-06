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Erdoğan'dan siyasi parti liderleriyle görüşme

Erdoğan'dan siyasi parti liderleriyle görüşme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremler sonrası siyasi parti genel başkanlarıyla görüştü.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşmede deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ VE DSP GENEL BAŞKANI ÖNDER AKSAKAL İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Etiketler görüşme siyasi parti erdoğan deprem
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