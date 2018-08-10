Erdoğan'dan son dakika döviz açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bayburt'ta Ulu Camii'de yaptığı açıklamada, "İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk 'Cumhurbaşkanı' olan Recep Tayyip Erdoğan, Ulu Camii’ndeki cuma namazından önce konuştu.



Erdoğan, dövizdeki hareketlilik ile ilgili, “Cumanız mübarek olsun. Rabbim nice cumalara nice sağlık, sıhhat, afiyet birlik ve beraberlik içerisinde bizleri kavuştursun. Bütün oynanan oyunları zaten biliyorsunuz ve görüyorsunuz. 24 Haziran’da hamd olsun Bayburt olarak bunun en güzel örneğini verdiniz. İnşallah bu felaketleri de atlatacağız ama ekonomik savaşı da başarılı bir şekilde vereceğiz. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum” dedi.

Dolar, bu sabah 6 TL'yi aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Daha sonra 5,81 TL seviyesine kadar gerileyen Dolar/TL, saat 14:10 itibariyle 5,95'in üzerinde işlem görüyor. Euro/TL ise güne 7,4263 ile yeni zirveyi görmesinin ardından 6,82'nin altında dengelendi.