  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan soykırım davası için ilk yorum

Erdoğan'dan soykırım davası için ilk yorum

Erdoğan'dan soykırım davası için ilk yorum
Güncelleme:

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e karşı açılan soykırım davasıyla ilgili kararını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum'' dedi.

Gazze'ye saldırılarda BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan davada ihtiyati tedbir talebine ilişkin karar açıklandı.

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi çerçevesindeki yükümlülüklerinin bazılarını ihlal ettiğine ilişkin ihtiyati tedbir kararı almaya yetkisi olduğuna hükmetti.

Tedbir kararı, kamuya açık bir oturumda Divan Başkanı Yargıç Joan Donoghue tarafından okunurken şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze'de yaşanan insani trajedinin son derece farkındayız ve can kayıplarından derin endişe duyuyoruz."

ERDOĞAN İLK YORUM

Karara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum geldi.

X (Twitter) hesabından bir paylaşımda bulunan Erdoğan, "Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. 

Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz.

Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. 

Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Etiketler recep tayyip erdoğan lahey uluslararası adalet divanı israil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Parkta yürüyüş yaparken buldu, milyoner oldu! Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi'' Fatih Portakal: ''Acun fena gol yedi'' Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu Dünyanın en ünlü yetişkin film yıldızı evinde ölü bulundu Erdoğan'ın emekliye yerel seçim müjdesi seyyanen zam mı ? Erdoğan'ın emekliye yerel seçim müjdesi seyyanen zam mı ? 5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti 5 kardeş yengelerine tecavüz edip, vahşice katletti Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den 2 ilimiz için 7,4'lük deprem uyarısı Honda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'u Prologue'un fiyatı belli oldu Honda'nın yüzde 100 elektrikli SUV'u Prologue'un fiyatı belli oldu Vatandaşa dağıtılan ''seçim kömürü'' meğer kömür değilmiş Vatandaşa dağıtılan ''seçim kömürü'' meğer kömür değilmiş İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! İnci Taneleri dizisinde ''pavyon sahnesi'' krizi yarattı: Yayından kalkabilir! İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi İstanbul'da beklenen kar yağışı sonuna geliyor! AKOM tarih verdi