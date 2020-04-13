Erdoğan'dan Soylu'nun istifa kararıyla ilgili ilk açıklama

Geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağını duyan vatandaşlar marketlerde yoğunluk oluşturmuştu. Tepki çeken görüntülerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararı almış, ancak kabul görmemişti.

Kabine toplantısının ardından kamerların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleyman Soylu'nun istifa açıklamasına da değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmediği belirtip, "İçişleri Bakanımızın gösterdiği hassasiyet takdirle karşıladım ancak istifasını kabul etmeyerek görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğumuz Bakanımız, görevine devam ediyor" dedi.

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