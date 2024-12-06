Erdoğan'dan Suriye açıklaması: ''Hedef Şam, bu yürüyüş devam etsin''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Hedef Şam, bu yürüyüş devam etsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cuma namazı için Hz. Ali Camii'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Burada Cuma namazını kılan Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"HEDEF ŞAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İdlib, Hama, Humus ve hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü devam ediyor. Esed'a 'gel görüşelim' dedik olumlu bir karşılık alamadık. İdlib tamam Humus yine muhaliflerin elinde Şam'a doğru da bir ilerleyiş söz konusu. Bütünüyle bölgede devam eden bu sıkıtnılı yürüyüşler arzu ettiğimiz şekilde değil. Maalesef bölge sıkıntıda. Dün Lübnan'da yine sayın başbakandan bir haber aldım. Bir görüşme talebi var. Lübnan çok sıkıntılı durumda. Her taraf yerle yeksan olmuş. Bizde tabii elimizden geleni yapacağız. Ancak Mısır'da ciddi manada ihtiyaç talebi var. Bu ihtiyaçların giderilmesi içinde Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya inşallah devam edeceğiz. Bunlar özellikle de ayni hatta nakdi yardım talepleri. Türkiye olarak dünyanın suskun olduğu bir dönemde biz yardımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

'BM BU KONUDA TEK ÇIKIŞ YOLU'

Erdoğan "Dün Guterres ile görüşmem oldu. Onlarda ellerinden gelen her türlü gayreti ortaya koyuyorlar. 'Birbirimizle olan görüşmeleri devam ettirelim' diyorlar. Bizlerde bu görüşmeleri devam ettirerek, ateşkesi nasıl devam ettiririz bunun gayreti içinde olacağız. BM bu konuda tek çıkış yolu." diye konuştu.

'HESABINI SORMAMIZ LAZIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar arka arkaya geliyor. Bunlar İsrail'i köşeye sıkıştırıyor. Bugüne kadar İsrail kendisi aleyhinde verilmiş kararların hepsinden sıyrıldı. İnsanlık İsrail'i bu attığı adımlarda yaptığı bu ihanetlerde yalnız bırakmayacak ve hesabını soracak. İsrail'in bu vahşetini ve bu soykırımlarını hep birlikte dünya devletleri olarak ne yapıp yapıp hesabını sormamız lazım" ifadelerini kullandı.

SURİYE'DE NELER OLUYOR?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle, rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PLANI BOZULDU

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başladı. Bu nedenle Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine geldi ve örgüte ait ağır silahlar sevk edilmeye başlandı. PKK/YPG ise Suriye rejim güçlerinin kontrolündeki bölgeleri kendilerine bırakışını bir fırsat olarak gördü ve Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye soktu. Ancak, terör örgütünün bu planı SMO tarafından bozuldu. Muhaliflerin Halep'e doğru ilerlemesini fırsat bilen PKK/YPG'nin bu adımını fark eden SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatarak, hızla sahaya girdi. SMO, Rakka-Halep arasındaki yolu keserek PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturmasına engel oldu.