Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Yol haritasını belirledik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"İzmir'e yakışır bir eser oldu. İzmir'den yola çıkan bir araç 40 dakika içinde Çandarlı'ya ulaşabilecek. Bu çevreyollarının devamı niteliğinde bir projedir. Bu otoyol hızlı tren projeleriyle raylı sistem projelerini destekleyecek. İzmir'in turizm potansiyeli çok daha üst bir seviyeye çıkacak. Tarihi ve kültürel eserlere zarar vermeyecek şekilde planlandı.

Bu otoyolun sadece iş gücü ve akaryakıt olarak ülkemize katkısı 255 milyon lira olarak hesaplanıyor. Bu otoyolun inşasında emeği geçen kurum, firma, bakanlarımızı ve mühendislerimizi şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

Bu şehrin milletvekillerinin tamamının aramızda olmasını isterdik. Aynı zamanda İzmir milletvekili olan Kılıçaroğlu'na da grup kürsümüzden bu çağrıyı yaptım. Aranızda mı yoksa ben mi göremiyorum. Maalesef aramızda yok. Aramızda da biz mi göremiyoruz. Halbuki biz İzmirlilerin hayrına olan her mutlu gününde yanlarında olmaya özel önem veriyoruz.

Türkiye'nin geniş alanda verdi mücadele tam anlamıyla bir istiklal harbidir. İzmir bu mücadelenin anlamını gayet iyi biliyor. Dönem değiştiği için mücadelenin biçimi de değişmiştir. Artık kimse öyle karşınıza dikilip sizinle alenen savaşmıyor. Nice sinsi yol ve yöntemle sürdürülen kuralsız bir mücadele var. Milletimiz bu durumun farkında.

Bizim vesayete terör örgütüne sınır kuşatması girişimine ekonomik mücadelemizde de karşımızda bir ittifak vardı. Bir ayağı içerde bir ayağı dışarda. Gezi olaylarından beri yaşanan hiçbir hadise kendi mecrasında ortaya çıkmadı. Bugün de benzer bir tablo var.

Türkiye, Suriye, Libya, Akdeniz'de kritik mücadele verirken bir anda hiçbir dayanağı olmayan tartışmalar başlatıldı. Bu tartışmalarla Türkiye'nin enerjisi heba edilmek isteniyor. Bu oyunlara gelmeyeceğiz. Boş tartışmalarla geçirecek tek bir anımız yok. Her iddiaya gereken cevabı verirken asıl işlerimize de dört elle sarılacağız. Bugüne kadar eserlerimizle konuştuk. Bizimle yarışacak birileri varsa çıksın karşımıza, hodri meydan diyoruz.

"KAÇINDIĞIMIZ MÜCADELE AĞIR FATURA OLARAK GERİ DÖNER"

Bay Kemal şunu da bil Doğu Akdeniz'de sadece sismik araştırma gemilerimizle değil fırkateynlerimizle birlikte varız, uçaklarımızla varız. Libya'nın meşru Başbakanı ile masaya oturduk, imzaları attık. Biz gayrimeşru Hafter'e karşı orada yönetici kahraman askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'ndan ekiplerimizle oradayız. Birkaç tane şehidimiz var. Ama birkaç tane şehidimizin karşılığında 100'e yakın o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Bugün Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de kaçındığımız her mücadele ağır fatura olarak döner.

PUTİN, MACRON VE MERKEL İLE GÖRÜŞME

Mücadele kolay değil, şehitler veriyoruz. Yeni tuzaklarla karşılaşıyoruz. Dün akşam sayın Putin ile görüştük. Gündüz Macron ve Merkel ile görüşme yaptık. Değerlendirmelerden sonra yol haritamızı belirledik. Masada olduğumuzu duyuracağız. Küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayacağız. Daha sağlam ve kararlı adımlar atacağız.

ERDOĞAN KINIK'TA HALKA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Kınık Belediyesi'ni ziyareti öncesi halka hitap etti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini 1.5 saatten 40 dakikaya düşürdük. Zamanla yarışıyoruz. Büyüklerimiz vakit nakittir demiş. Vakti nakde dönüştürmek için bu yatırımları yapıyoruz.

CHP'li belediyelerin kurduğu rüşvet ve hırsızlık düzeninin son örneği Yalova'da ortaya çıkarıldı. Yargı ve emniyet birimlerimizin tespitlerine göre Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi. 1 tane CHP'li yetkili açıklama yapıp özür dilemedi.

Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor. Bunlar kendilerine rant peşindeler."