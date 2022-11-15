Erdoğan'dan taziye mesajları için ''Teşekkürler'' paylaşımı! Listede ABD de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'deki terör saldırısı nedeniyle taziyelerini ileten ülkelere ve uluslararası organizasyonlara şükranlarını içeren mesajını paylaştı. Listede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ''Taziyelerini kabul etmiyoruz'' dediği ABD de yer aldı.

Erdoğan, ülke bayraklarının yanı sıra AB ve NATO gibi uluslararası birliklerin bayraklarının da bulunduğu görselle birlikte mesajında “İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Listede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘taziyesini kabul etmediği’ ABD'de yer aldı.

Bakan Soylu, Taksim'deki hain saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Bize verilen mesajı aldık. Amerikan büyükelçiliğinin taziyede bulunmasını kabul etmiyoruz. Çok güçlü cevap vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.