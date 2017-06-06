Erdoğan'dan telefon trafiği ! Çözüm arıyor
Erdoğan'dan telefon trafiği ! Çözüm arıyor
Gizli plan ortaya çıktı ! İsrail atom bombasıyla...
Gizli plan ortaya çıktı ! İsrail atom bombasıyla...
Büyük şok ! O avukatlara FETÖ gözaltısı
Büyük şok ! O avukatlara FETÖ gözaltısı
Başbakan resti çekmişti ! Sessizlik hakim...
Başbakan resti çekmişti ! Sessizlik hakim...
ABD ile İngiltere arasında büyük kriz
ABD ile İngiltere arasında büyük kriz
Paris'ten silah sesleri yükseliyor
Paris'ten silah sesleri yükseliyor
Gözaltına alınan ünlü anketçi hakkında flaş gelişme
Gözaltına alınan ünlü anketçi hakkında flaş gelişme
Deniz Çakır o fotoğrafa dava açıyor
Deniz Çakır o fotoğrafa dava açıyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 06 Haziran 2017 20:31

Erdoğan'dan telefon trafiği ! Çözüm arıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için çözüm bulma amacıyla telefon diplomasisine devam etti.

Erdoğan'dan telefon trafiği ! Çözüm arıyor
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar konusunda yaşanan gerilime çözüm bulma amacıyla dün başlattığı telefon diplomasisine bugün de devam etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Malezya Başbakanı Necip Tun Abdürrezzak ile bugün telefon görüşmeleri yaptı.

'TÜRKİYE HER TÜRLÜ KATKIYI SUNMAYA HAZIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgedeki meselelerin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini hatırlattığı görüşmelerde, gerilimin düşürülmesi için Türkiye olarak her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade ettiği belirtildi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ DÜN BAŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de bu meseleyle ilgili olarak Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmed El Sabah ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile görüşmüştü.

DHA

trafik , erdoğan , kriz , telefon , çözüm , katar