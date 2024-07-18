Erdoğan'dan Trump'a: ''Cesur duruşunuz takdire şayan''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast sonucu yaralanan ABD Başkan adayı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikast girişimine uğrayan eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve başkan adayı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Trump’a yönelik suikast girişimi ve sonrasında yaşananlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Donald Trump’a yönelik suikast girişimini bir kez daha kınarken, 'saldırı nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.'

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast girişimini demokrasiye yapılmış bir saldırı olarak niteledi. Trump’ın menfur saldırı sonrası sergilediği cesur duruşun takdire şayan olduğunu, programlarına ara vermeden devam etmesinin demokrasiye güç verdiğini ve bunun Amerikan halkının ferasetine olan güvenin bir göstergesi olarak görülmesi gerektiğini belirtti" denildi.