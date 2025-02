Erdoğan'dan TÜSİAD'a çok sert sözler: ''Kaos baronlarına diyoruz ki...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkan seçildi. Konuşmasında TÜSİAD'a sert sözlerle yüklenen Erdoğan, ''Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve bu millet sizin rüyalarınızı kabusa çevirme gücüne sahiptir. Eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz biz de size buna göre muamele ederiz.'' dedi.

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi, 'Adında AK ışığında istikbal' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bu kutlu sevdaya dönül veren, bu sevda ile ayakta duran herkesi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu sevda ile devletine, vatanına, ezanına, istiklaline sahip çıkan aziz milletimin her bir ferdini yürekten selamlıyorum. Hayat mücadelesi veren tüm kardeşlerimi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Gözü kulağı bizde olan, kaderini bizim kaderimiz ile birleştirmiş tüm mazlumları hürmet ile selamlıyorum. Bu davanın muhibbi olan her bir kardeşimi sevgi ile şükran ile selamlıyorum.

"İLK GÜNDEN BERİ BU KARDEŞİNİZE SAHİP ÇIKTINIZ"

8. Olağan Büyük Kongre'mizin partimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit düşen kahramanlarımızı kemali edep ile yad ediyorum. Kongre salonumuzu bir bayram yerine çeviren sizlerle gurur duyuyorum. Salonumuza girmeden önce 60 bin kişi ile ayrıca selamlaştık. Sizler bu dava için gövdenizi ortaya koydunuz, ilk günden beri bu kardeşinize sahip çıktınız. Sizlerle birlikte teşkilatımızın her kademesinde mesai harcayan, alın teri döken kardeşlerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Bizim ram olacağımız tek merci Türk milletidir. içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye'mizdir, okuyacağımız tek marş İstiklal marşıdır. Gölgesinden güven bulacağımız tek bayrak ay yıldızlı bayrağımızdır. Altında huzurla yatacağımız tek yer kutsal vatan topraklarımızdır.

Dün rahattık, bugün sıkıntı çekeriz, yarın yeniden rahata kavuşuruz. İman, irade ve azim varsa Allah'ın izni ile imkan da hep vardır. Önemli olan istikameti kaybetmemek, yüreği karartmamaktır. Bu duaya amin demek yerine sırf kendi ihtirasları için Türkiye düşmanlarının senaryolarında figüranlık yapmayı tercih edenler de var. Kibrin esiri olanları aziz milletimin ferasetine havale ediyoruz.

"YÖNÜMÜZ GELECEĞE DÖNÜK ŞEKİLDE YÜRÜYORUZ"

Biz bu güzel sevda yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz. Bu büyük kongreyi de uzun yolcuğun tazelenmesi, yeni kilometre taşı olarak görüyoruz. AK Parti kurulduğu günden bu yana 24 yıldır kendini geliştirmeyi başaran bir siyasi teşekküldür. Kongre sürecimizde il başkanlarımızın 4'te üçünün değiştiğini görüyoruz ilçe başkanlarımızın 3'te ikisinin değiştiğini görüyoruz. Bayrağı devralanlardan daha verimli çalışmalar bekliyoruz. Esas sorumluluk ana kademe kadrolarımıza düşüyor. Kadın kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini bekliyorum. Ülkemizi önce 2053 sonra 2071 vizyonu ile buluşturacak olan gençlerden talebim gençliğin dinamizmini partimize taşımlarıdır. AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri yükseltmeye devam ediyoruz. Yönümüz hep geleceğe dönük şekilde yürüyoruz.

Biz Anadolu'ya bin yıl önce, yeni değil yeniden geldik. Gerektiğinde alın terimiz ile gerektiğinde al kanımız ile bu yurdu vatan eyledik. Alparslan'dan Fatih'e, Menderes'ten Özal'a kadar hepsi millete hizmet etmiştir. Kökünden kopan toplumların rüzgarda savrulan yapraklar gibi nasıl savrulup gittiğini aklımızdan çıkarmayacağız. Mücadelesine devam edecek olan AK Parti'nin gerisindeki sırrı merak edenlerin bakacağı yer bu köklerdir. Dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5'te yer alan bir siyasi kuruluşuz.

"BU BAŞARILARA PARA KULELERİ YAPARAK ULAŞMADIK"

İktidardaki 22 yılımızı şanla şerefle literatüre geçen başarıya imzamızı attık. Bu tarihi başarıya Çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve bunda da muvaffak olduk.

Biz sadece seçimleri değil, gönülleri de kazanarak 22 yıldır iktidardayız. Sözüne, ahdine sahip kadro olarak nereden geldiğimizi asla unutmayacağız. Bize dua eden ak yüzlü, ak saçlı, ak sakallı büyüklerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Milletin çizdiği rotadan çıkmayacak, millet ile aynı istikamette omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Biz gökten zembil ile inmedik, pazarlık masalarında kurulmadık. Siyaset ve toplum mühendisliği ürünü olarak ortaya çıkmadık. Samimiyetten dürüstlükten taviz vermeden siyaset yaptık. Milletin umutlarını çoğaltmak için siyaset yapmadık. Kibirli siyaseti kapımıza yaklaştırmadık. Eksiklerimizi örtmek yerine bunları daha iyisi ile telafi edecek irade ile milletimizin karşısına çıktık. Bugün de iç muhasebemizi özgüvenle yapıyoruz. AK Parti'ye düşmanlık edenler hep bu hareketin dağılmasını, zorluklar karşısında yılmamızı beklediler, vesayetçilere boyun eğmemizi, para babalarına teslim olmamızı beklediler, bütün umutlarını AK kadroların yorulmasına bağlayanlar 14 Ağustos 2001'den beri bekliyorlar, daha çok bekleyecekler. Onları bekletmeye devam edeceğiz .Şeytanla nöbetleşe sürdürdükleri bu bekleyiş karşılığını bulamayacaktır.

Demokrasimizin tepesinde on yıllar boyunca hep kara bulutlar dolaştı. Milletin egemenliği ilkesi sadece lafta kaldı, seçimle gelen hükümetler kimi zaman darbe ile kimi zaman gazete manşetleri ile görevden uzaklaştırıldı. Ülkenin seçilmiş başbakanının bakanlarının idam edildiğini gördük. Fidan gibi delikanlıların idam edildiğini gördük. Ekonomik krizler ile milletimiz fakirleştirildi ve ülkemiz küresel rekabetin dışında tutuldu. 10 yılda bir darbe mekaniği ile milli irade çalınırken altın yıllarımızı kaybettik. Bizi üçüncü sınıf demokrasiye mahkum ettiler. Bu sömürü düzenine biz son verdik. Türkiye'ye politik ve ekonomik bağımsızlığı biz kazandırdık. Türk demokrasisinin çevresindeki kirli ve yoğun kuşatma çok partili hayata geçtiğimiz günden beri kırılmadı. Bunun nedeni iktidara gelmek için her yolu mübah gören çarpık anlayışı oldu. Anti demokratik güçler ile iş birliği yapacak kadar gözlerini kararttılar. Belediye başkanlıkları, bakanlıklar pazar ürünü gibi alınıp satıldı. Daha 2 sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların gırtlak gırtlağa kavgaya tutuştuğuna şahit olduk. AK Parti'nin olduğu yerde çözümsüzlüğe de umutsuzluğa da halel getirecek girişime yer yoktur. Ülkemizin her meselesinin bu toksik muhalefetin panzehiri de AK Parti ve cumhur İttifakıdır.

"TERÖRÜ YIKIP ATACAĞIZ"

Türkiye Yüzyılı'nı inşa ederken muhalefeti dönüştürme görevimizden de kaçınmayacağız. Bunu da siyasetin er meydanında yapacağız. Terörsüz Türkiye bir milli mutabakatın beklentisidir. Terörle siyaset ve demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için ya terör ya demokrasi diyoruz. Türk'e de Kürt'e de faydası olmayan literatür yığını ile boğuşmaya vaktimiz yok. Terör belası başta olmak üzere Türkiye'nin safralarından kurtulması gerekiyor. Terörün karanlık gölgesinin ülkemizin üzerinden çekileceği günler yakındır. Hep beraber kenetlenecek, evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terörü yıkıp atacağız.

Önümüzdeki fırsatları değerlendirerek, terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştireceğiz. Bundan en çok terör örgütünün ideolojik bahçesinde otlanıp devletimize ve milletimize düşmanlık edenler rahatsız olacak. Ne yaparlarsa yapsınlar bunun önüne geçemeyecekler, Türkiye'yi girdiği aydınlık yoldan geri çeviremeyecekler. Pennsylvania'daki hain başının ölümü sonrası bu örgüt çöküş ve dağılmaya girdi. Çökertene kadar bu hain yapı ile mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla sürecektir. MHP'ye ve onun kıymetli başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Yapıcı tavırları ile isimlerini Türk siyaset tarihine şimdiden yazdırmışlardır. Ülkemizin bekası güvence altındadır.

Hep kendi ajandalarını topluma dayatma peşinde koştular. Biz geçmişte devlet içindeki kirli oluşumla nasıl tavizsiz mücadele ürüttüysek bu kirli muhalefete de aynı şekilde eyvallah etmedik. Milletin bize emanetini yere düşürmedik. Milletin egemenliğine dönük her türlü saldırıya göğsümüzü daima siper ettik.

Dünün Türkiye'sinde ne kadar ötekileştiren varsa bugün Türkiye'nin ayrılmaz parçasıdır. Alevi kardeşlerimizin taleplerinin önemli bölümünü karşıladık. Başörtülü kadınlarımızın kamu kurumlarında çalışmasını sağladık. Fatih'in emaneti olan Ayasofya'yı açarak tekbirlerle buluşturduk. Nice reformu 22 yıl boyunca sabırla hayata geçirdik.

"KAYIT DIŞI SİYASET DÖNEMİ KAPANDI"

İş dünyasında da önemli adımlar attık. Esnafın, sanayicinin yanında olduk. bir avuç İstanbul seçkinin avucunda olan yatırımı istihdamı büyüttük. Son tartışmalar gösteriyor ki bazı hastalıklar devam ediyor. Siyasete hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Türkiye'nin değiştiğini kabullenemiyorlar. AK Parti döneminde sermayesine sermaye katan iş dünyasındaki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır. Tek dertleri kayıplarını devlet hazinesinden tanzim etmektir. Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve bu millet sizin rüyalarınızı kabusa çevirme gücüne sahiptir. Eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz biz de size buna göre muamele ederiz. siyaset yapmak istiyorsanız işte er meydanı. Siyasi partilere bir tane daha eklenirse demokrasi zenginleşir ama kayıt dışı siyaset yapma dönemi kapanmıştır. Yeni Türkiye'de kayıt dışı siyasete yer yoktur. Bu sözlerim komprador burjuvazinin sözcülüğüne soyunan muhalefet partilerinedir. Bu yeni Türkiye'ye alışmak, politikalarınızı buna göre hazırlamak zorundasınız.

"TÜRKİYE YÜZYILI REFORM PROGAMINI HAZIRLADIK"

Daha fazla yatırım, üretim ve ihracat prensibiyle dolar cinsi milli gelirimiz 6 kat artırdık. Türkiye'yi trilyon dolarlık ekonomiler ligine taşıdık. Savunma sanayinden otomotive, tarımdan turizme kadar her sektörde gücümüzü tahkim ettik. Bugün İHA üretiminde dünyada birinciyiz. Yeni ekonomi politikalarının etkisini görmeye başladık. MB rezervleri cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Üretim ve yatırımla birlikte istihdam oranımız da artıyor. Asrın felaketinin yaralarını sarmak için son 2 yılda 75 milyar dolarlık kaynak kullandık. Mali disiplinden taviz vermedik. Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek. Enflasyon düştükçe alım gücü yükselecek ve 85 milyonun hepsi bundan etkilenecek. İnşallah biraz daha sabredip hedeflerimize ulaşacağız. Reform çalışmalarımızı, aynı zamanda kendimizi yenilemenin, ülkenin önüne yeni hedefler koymanın temek zemini olarak görüyoruz. En büyük korkumuz kendi statükomuza teslim olmaktır. Türkiye Yüzyılı reform planını hazırladık. Bu program ile önemli atılımlar yapacağız. Programımızı Ekonomik dönüşüm, yeşil dönüşüm, yargı ve temel haklar, siyasi ve idari düzenlemeler ile milletimizin beklentimizin anlayışına cevap verecek şekilde hazırladık. Yeni yatırım teşvik sistemi ve kalkınma hamlesi ile üretim gücü ve refah seviyesinin arttığını göreceğiz.

Sosyal konut projemizi hayata geçiriyoruz. Böylece hayat pahalılığının sebeplerinin başında gelen kira ve konut fiyatlarını dengeye getireceğiz.

ERDOĞAN, YENİDEN GENEL BAŞKAN SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde sadece kendisinin olduğu aday listesinden yeniden Genel Başkan seçildi. Kongresinin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni Allah'a hamdolsun büyük bir başarıyla tamamladık. Şahsımı bir kez daha Genel Başkanlığa laik gördüğünüz için her birinize kalpten teşekkür ediyorum. Genel merkezimizin yönetim organlarının seçimi de tamamlandı. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na, Merkez Disiplin Kurulu'na, Demokrasi Hakem Kurulu'na, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'na, asil ve yedek olarak seçilen tüm arkadaşlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Her zaman ifade ediyoruz, millete hizmet mücadelesi bir bayrak yarışıdır. Enerjimizi yenilediğimiz, birliğimiz ve beraberliğimizi perçinlediğimiz bir kongre maratonunun da sonuna geldik. Bugünden itibaren, parti çalışmalarımızda, devlet idaresinde milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ MUHALEFETİN İÇLER ACISI HALİNİ GÖRDÜKÇE BİZE DÖNÜYOR'

Hizmet edenin izzet bulacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlayışla, tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde hepimizin omuzlarındaki yük daha da ağırlaşmıştır. Vatandaşlarımız muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Sorunlarının çözüm adresi olarak bizleri görüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde, bu harekette, Cumhur İttifakı'nda görüyor. Milletimizle birlikte kalbi bizimle çarpan yüz milyonlarca kardeşlerimiz de gözünü ve kulağını bize çevirmiş durumdadır. Bu umutları boşa çıkarma gibi bir hakkımız olmadığını, sizler de gayet biliyorsunuz. 23,5 yıldır ne Türkiye'ye ne de milletimize asla hayal kırıklığı yaşatmadık, bundan sonra da yaşatmayacağız. 23,5 yıldır milletimizin bize yüklediği emaneti yere düşürmedik, Allah'ın izniyle de bundan sonra da düşürmeyeceğiz. Bize durmak yok, bize duraksamak yok. Bize vazgeçmek yok. Bu kutlu yolculukta rehavete asla yer yoktur. Millete hizmet sevdamızı, ülkeye hizmet aşkımızı eksiltmeden azimle, sabırla, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Yola çıktığımız andaki heyecanla, yola çıktığımız günkü coşkuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için canla, başla koşturacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kongre salonu önündeki konuşmasından satır başları ise şöyle oldu:

Sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Edirne'den Kars'a kadar Türkiye'nin dört bir yanından geldiniz. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Siz de salonlara sığmayan aşkınızla, coşkunuzla Ankara'yı demokrasinin bayram yerine çevirdiniz.

"KAVGASIZ VE ŞAİBESİZ BUGÜNLERE GELDİK"

Kongremizi şereflendirdiğiniz için, vefanız için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim bu sevdayı daim eylesin. Adında AK olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. Kongre maratonumuzu büyük kongremiz ile başarı ile tamamlıyoruz. AK Parti'ye yakışır kardeşlik ikliminde kavgasız, gürültüsüz ve hepsinden önemlisi şaibesiz şekilde bugünlere getirdik. Milletimiz ile olan gönül köprülerini sağlamlaştırıp kendi iç muhasebemizi yaptık. Yeni bir döneme Bismillah diyoruz.

Şu anda karşımdaki katılımı görünce rabbime hamt ediyorum. Şu güzelliğe, şu katılıma bak. Bu davanın erleri soğuk falan dinlemiyor. Kar boran fırtına dinlemiyor, aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek, milletin duasına mazhar olmaktır. Bu vizyonu bu anlayışı muhafaza etmelerini rica ediyorum. Sizlerden her zamankinden daha fazla gayret istiyorum. Sevgili gençler, devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız? Türkiye'yi önce 2053 ardından 2071 vizyonu ile sizler buluşturacaksınız.

AK Parti'mizin mihenk taşlı hanım kardeşlerim, sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı mücadele başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ördüğünüz bu davayı çok daha yükseklere taşıyacaksınız.

SALON DIŞINDA 60 BİN KİŞİ VAR

Dışarıda katılım ne kadar dedim, dışarıdaki bu katılım 60 bin. Allah'a şükürler olsun kar, boran fırtına dinlemiyoruz. Sizlere güveniyorum. Şahsıma sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için rabbime sonsuz şükrediyorum.

Salondaki kardeşlerimi daha fazla bekletmek istemiyorum. Birazdan kongre konuşmamızda uzun uzun hasbihal edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kongremiz ülkemiz, milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olsun. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

KONGREDEN NOTLAR

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen büyük kongre öncesi, yurdun birçok noktasından partili, Başkent'e geldi. Kongrenin yapılacağı salon çevresinde polis önlem aldı. Salonun çevresi bariyerlerle araç trafiğine kapatılırken, kongreye katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Oluşturulan noktalardan x-ray cihazı ve üst aramasının ardından salona alınan partililer, kendileri için ayrılan bölümlere oturdu. Sabahın erken saatlerinde itibaren salonu dolduran partililer, ellerinde 'Düşünemeyiz yarınları sensiz, bekle bizi 2028', 'Tenzile Ana'nın duasıyla büyüdün, mazlumların duasıyla yürüdün, iyi ki doğdun, iyi ki varsın reis' yazılı pankartlar taşıdı. Büyük kongreye; Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokratik Sol Parti, Doğru Yol Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Vatan Partisi'nden temsilciler katıldı. Kongreye 100 binden fazla kişinin katılımının beklendiği ifade edildi.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL ÇİÇEK ARANJMANI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. Bahçeli'nin gönderdiği çiçeğin; 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfil ile İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil ettiği belirtildi.