Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: ''Be ahlaksız, be namussuz, be adi!''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesini ziyaret edip depremzedelerin şikayetlerini gündeme taşıyan ve "Kızılay nerede" diyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı bu sözlerle hedef aldı: "Be ahlaksız, be namussuz, be adi!"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ kalabalık bir heyetle birlikte dün yeniden asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine gitmişti. Deprem bölgesindeki ikinci turuna Adana'dan başlayan Ümit Özdağ, "Yurttaşlarımız çaresizlik içinde, “Devlet nerede?” çığlığı ile AFAD’ı, Kızılay’ı, TSK’yı aramış. "Kızılay ne iş yapar" diyerek tepkisini göstermişti. Özdağ'ın bu sözlerine çok ağır sözlerle yanıt Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'dan geldi. Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte depremlerin vurduğu illerimizden olan Osmaniye ve Gaziantep'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada vatandaşlara 1 yıl içerisinde kalıcı konutların yapılarak depremzedelere teslim edileceğinin müjdesini verirken Kızılay ve AFAD'a yönelik eleştirilere de çok sert ifadelerle yanıt verdi. Erdoğan, "çadır yok", "Kızılay nerede", "Kızılay başkanı ne iş yapar" diyerek tepkisini gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik olarak isim vermeden şu sözleri kullandı: "Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Kızılay nerede diyor? Ne çadırını, ne yemeğini görmedik diyor. Be ahlaksız, be namussuz, be adi! Günde yaklaşık 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Böyle vicdansızlık olur mu? Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değil." İşte Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini çeken o açıklamaları: