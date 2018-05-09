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  4. 09 Mayıs 2018 12:00

Erdoğan’dan valiye: ''Sabırlı ol sabırlı''

Ankara'dan canlı yayınla açılış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’nu konuşmaya erken başlayınca “Sabırlı ol sabırlı. Seyfettin bey sabırlı ol” diyerek uyardı.

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Erzurum’da restore edilen 1265 tarihinde yapılmış 753 yıllık tarihi Çifte Minareli Medrese törenle kurdele kesilerek yeniden hizmete açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’dan canlı yayınla katılarak restorasyonu tamamlanan tarihi Çifte Minareli Medrese’nin açılışını yaptı.

‘KURDELEYİ SEN KESİVER BAKAYIM’

Törende Vali Azizoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç bir diyalog yaşandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına erken başlayan valiye “Sabırlı ol sabırlı. Seyfettin bey sabırlı ol” dedi ve katılımcıları güldürdü. Çifte Minareli Medresenin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından Erzurum’a canlı bağlanan Erdoğan, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’na, “Evet Seyfettin Bey, şu an mikrofon sizde, kurdele önünüzde, makaslar da sizde, Ankara’dan selamlar sevgiler.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra “Seyfettin Bey daha yapacak çok işimiz var, kurdeleyi sen kesiver bakayım, hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

İHA

sabırlı ol sabırlı , recep tayyip erdoğan
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