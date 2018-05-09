Erdoğan’dan valiye: ''Sabırlı ol sabırlı''

Erzurum’da restore edilen 1265 tarihinde yapılmış 753 yıllık tarihi Çifte Minareli Medrese törenle kurdele kesilerek yeniden hizmete açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’dan canlı yayınla katılarak restorasyonu tamamlanan tarihi Çifte Minareli Medrese’nin açılışını yaptı.

‘KURDELEYİ SEN KESİVER BAKAYIM’

Törende Vali Azizoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç bir diyalog yaşandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına erken başlayan valiye “Sabırlı ol sabırlı. Seyfettin bey sabırlı ol” dedi ve katılımcıları güldürdü. Çifte Minareli Medresenin tanıtım videosunun izlenmesinin ardından Erzurum’a canlı bağlanan Erdoğan, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu’na, “Evet Seyfettin Bey, şu an mikrofon sizde, kurdele önünüzde, makaslar da sizde, Ankara’dan selamlar sevgiler.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra “Seyfettin Bey daha yapacak çok işimiz var, kurdeleyi sen kesiver bakayım, hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.