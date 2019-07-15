Erdoğan'dan vekillere ''yeni parti'' talimatı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekonomi eski Bakanı Ali Babacan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ayrı iki parti için kolları sıvadığı iddiasına ilişkin milletvekillerine talimat verdiği öne sürüldü.

Hürriyet yazar Abdulkadir Selvi "Şimşek'e ekonominin başına geçmesi önerildi mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında AK Parti kulislerinden öğrendiğini aktardı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni parti tartışmaları konusunda AK Parti milletvekillerine iki ayrı uyarıda bulunulduğunu belirterek Erdoğan'ın şunları söylediğini öne sürdü:

"1- Sistem tartışmasını gündemde tutmayın.

2- Yeni kurulacak partiler hakkında konuşmayın."

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