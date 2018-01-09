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  4. 09 Ocak 2018 20:55

Erdoğan'dan Vida transferi için ilginç yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvat mevkidaşı Kitarovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'dan Vida transferi için ilginç yorum
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Hırvat mevkidaşı Kitarovic ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'dan bahsetti. "Sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık." diyen Erdoğan, "Beşiktaş Hırvatistan milli takımının çok çok önemli oyuncusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattır. Hırvatistan için de önemli bir ihracattır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic'i törenle karşıladı. Mevkidaşı Kitarovic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kitarovic ile tokalaşarak, gazetecilere poz verdi.

Daha sonra baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Kitarovic, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşka Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile kapsamlı görüşmeler yaptık. Avrupa Birliği konularında iş birliği yollarını artırma üzerine de görüş alış verişinde bulunduk. Siyasi iş birliğimiz ve askeri iş birliğimiz önem arz ediyor. Kudüs meselesini de görüşmelerimizde değerlendirdik. Hırvatistan önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunu yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir."

TERÖR KONUSUNDAKİ HASSASİYETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM

Terörle mücadele konusunu da Sayın Cumhurbaşkanı ile etraflıca ele aldık ve bu konuyla ilgili kendileri de FETÖ terör örgütünün Balkan coğrafyasından kökünün kazınması için çalışmalarımızı dostlarımızın da desteğiyle sürdüreceğiz ve bu konudaki hassasiyetleri sebebiyle de kendilerine teşekkür ediyorum.

VİDA TRANSFERİ İÇİN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının bir bölümünde Beşiktaş'ın yeni transferi Vida'dan bahsetti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'un "Birçok durumda da söylediğim gibi, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda tutulması Avrupa Birliği açısından hayati öneme sahiptir." cümlesinden sonra söz alan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Zaten Sayın Kitarovic süreçle ilgili bilgiler verdiler. Aslında biz bu 2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. O da biliyorsunuz Beşiktaş Hırvatistan milli takımının çok çok önemli oyuncusu olan Vida'yı transfer etti. Bu önemli bir ithalattır. Hırvatistan için de önemli bir ihracattır. Hayırlı olsun."

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