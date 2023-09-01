Erdoğan'dan ''yargıda reform'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, ''Yargıda ihtiyaç duyulan reformları yapacağız.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığında 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Yeni adli yılın, tüm adalet teşikatlımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Deprem bölgesinde vatandaşlarımıza sunulan adalet hizmetlerinin hızlı ve etkin yürütülmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bakanlarımız ve ilgili birimlerimiz aracılığıyla bölgedeki durumu günbegün takip ediyoruz.

Depremin hayatin farklı alanlarında açtığı yaraları bir an önce sarmak, gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. Depremden bu yana bölgede oluşan iş yükünü karşılamak üzere 131 yeni mahkeme kuruldu. Sahadaki duruma göre 189 yeni mahkemenin kurulma işlemleri devam ediyor.

Coğrafyamızdaki devletler silsilemizin son temsilcisi Cumhuriyetimizin 2’nci asrını Türkiye Yüzyılına dönüştürmenin yolu hamasetten değil, hatalarımızdan ders çıkarıp, başarılarımızdan ilham almaktan geçiyor.

İki ay sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümünü coşkuyla kutlayacağız. Hiçbir komplekse kapılmadan cesaretle sorunların üzerine gideceğiz. Eksikleri telafi edeceğiz.

"HUKUK DEVLETİ HEPİMİZİN KIRMIZI ÇİZGİSİ"

Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir. Yargıya olan güveni artırarak, toplumdan gelen serzenişlerin önüne geçmek hepimizin görevidir. Hiçbir vatandaşımız adliyenin adalet kapısı olduğundan şüpheye kapılmamalı, hakkını huzuru kalple aramalı. Bunun için hukukun üstünlüğünden taviz veremeyiz.

Güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi için anayasadan yasalara ve özlük haklarına kadar bir çok reforma imza attık.

Yargıda reform sürecini kesintisiz sürdürüyoruz. Ortak akıllar hukuk devletini güçlendireceğiz.



"İHTİYAÇ DUYULAN REFORMLARI YAPACAĞIZ"

Yargıda ihtiyaç duyulan reformları yapacağız. UYAP'ı yapay zekayla geliştirme çalışmaları devam ediyor. Dijital Dönüşüm Ofisi ve TÜBİTAK işbirliğindeki projeyle davaların sonuçlanma süresi kısalacak. Avukatların mahkeme faaliyetine katkısının artırılmasında fayda görüyoruz. Belli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde hep birlikte çalışabiliriz.

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru imkanı, KDK'nun ihdası, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun teşkili, DGM mahkemeleri ile özel yetkili mahkemelerin kaldırılması, yargıdaki çft başlılığa son verilmesi, vergi, bilişim, finansa ve sendikal suçlar gibi ihtisas mahkemelerinin kurulması, bireylerin lekelenmeme hakkında güçlendirilmesi, uyuşmazlıkların çözümünde arabulucuk yöntemlerinin yaygınlaştırılması. Yargıya dair her adımda devrim niteliğinde birçok adım attık.

Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini tehlike olarak görüyoruz.

YENİ ANAYASA ÇAĞRISI

2011'den beri bir hayalimiz var. Bu hayal, Türkiye'yi darbe Anayasasından kurtararak yarını kucaklayan, Türkiye Yüzyılına yakışır anayasaya kavuşturmaktır. Vaadimiz birinci sınıf demokrasi, ekonomi ve özgürlüklerin tamamlayıcısı, birinci sınıf anayasa olacaktır. Türkiye Yüzyılı böyle bir anayasayla güçlenecek. 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve "İşte benim anayasam" diyerek baş tacı edeceği bir metni, artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor.

Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum. Meclis'in açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız.