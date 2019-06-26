Erdoğan'dan yaylım ateşi: ''Sırtımızdan hançerlendik''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün grup toplantısının ardından parti kurmaylarıyla Meclis’te kısa bir değerlendirme yaptı.

Meclis çalışmalarının da değerlendirildiği toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup başkanvekilleri de katıldı.

PARTİDEN AYRILACAK

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan, “İstanbul önemli ama Türkiye İstanbul’dan ibaret değil. Türkiye’de biz varız, onun için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Toplantıda, partinin 23 Haziran’dan hangi mesajları çıkarması ve bundan sonraki yol haritasının ne olması gerektiği yönünde de değerlendirmelerde bulunuldu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün İstanbul'da oyunu kullanırken “İnşallah herşey güzel olur” ifadesini kullanmasına gönderme yapılması üzerine Erdoğan’ın yeni parti hazırlığı içinde olan Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu kastederek “Sırtımızdan hançerlendik” dediği kaydedildi.

Erdoğan, Ali Babacan’la geçen günlerde bir görüşme yaptığı bilgisini kurmaylarıyla paylaşırken, Babacan'ın partiden ayrılma isteğini kendisine ilettiği yönünde bilgi verdi.