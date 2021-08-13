Erdoğan'dan yeni açıklama: ''Doğal felaketler sadece ülkemizde olmuyor''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kıldığı cuma namazı sonrasında halka seslendi ve "Doğal felaketler sadece ülkemizde olmuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gitti. Bozkurt'ta cuma namazını kılan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Otobüsü'nden vatandaşlara seslendi.

Erdoğan Kastamonu, Bartın ve Sinop'un genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiğini belirtti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Bartın'da kayıp bir vatandaşımız aranıyor. Yaralanan vatandaşlarımızdan ilk müdahaleleri tamamlananlar taburcu edildi, az sayıdaki vatandaşımızın tedavisi devam ediyor.

Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabii felaketlerle boğuşmaktadır. Amerika'sı da Kanada'sı da Almanya'sı da böyle. Her bu tür felaketlerle boğuşuyor. Temennimiz o ki bunlarla boğulurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım. Ülkemizin güneyinde geçmişte eşi benzeri olmayan yangınları yaşadık.

Antalya, Muğla'daki yangın felaketlerini biliyorsunuz. Hamdolsun bu yangınların hemen hemen hepsini de kontrol altına almayı başardık. Bir süre önce Doğu Karadeniz'de epeyce bir ilçemizde selin yol açtığı sıkıntılarla mücadele ettik.

Birkaç gündür Kastamonu ve çevresindeki illerde hayatını kaybedenlerin üzüntüsü milletimizin ortak üzüntüsüdür. Devlet olarak tüm imkanlarımızla felaketin ilk anından itibaren sizlerle beraberiz.

Aşından yemeğe ne gerekiyorsa hepsini yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 19 helikopter, bir İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinesi ve pek çok araç gereç şu anda sahada faaliyet gösteriyor.

Ben dün ekranda izledim, bütün kardeşlerimizi evlerin damlarından kurtaran silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin nasıl kurtardıklarını izledim. Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımız. Mağdur durumda olan yüzde 95'ini kurtardılar. Allah göstermesin aksi olabilirdi ama bunu başardılar.

Ben bu operasyonda görev alan tüm kardeşlerimizi alnından öpüyorum. Bu operasyon gözlerimiz yaşlı olarak kadın erkek çocuk demeden sepetin içerisinde o yeni doğmuş yavrunun kurtuluşu herhalde gözlerimizi yaşartmıştır değil mi. Selden etkilenen Ayancık Devlet hastanesindeki hastaların tamamı diğer hastanelere nakledilmiştir.

Şu anda karayollarımız çalışmaktadır. Elektrik kesintisi olan yerlerde bir an önce enerji akışı sağlamak için çalışmalar sürüyor. Su kesintisi yapılan yerlerdeki altyapı onarım çalışmaları da hemen başlamıştır. Haberleşmenin kesintisiz sürmesi için gerekli mobil istasyonlar ihtiyaç duyulan evlere ulaştırılmıştır. Hasar tespit çalışmaları 3 ilimizde 120 ayrı ekiple sürmektedir.

Hayatını kaybeden insanlarımızı geri getiremeyiz. Ama devletimiz onun dışındaki her türlü kaybı telafi edecek imkana sahiptir, bundan endişeniz olmasın. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz her hadisede Türkiye'de hiç kimsenin sahipsiz olmadığını dosta düşmana gösterdik.

Genel hayata etkili afet bölgesi olarak burayı da aynı şekilde ilan ediyoruz. Kastamonu, Bartın, Sinop...

"Sizi selamlamadan geçmeyim istedim. Şunu çok açık, net söylüyorum, Allah'ın izniyle bu afetleri de aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp, küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız. Hiç merak etmeyin evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız ve süratle en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün İçişleri Bakanım, Ulaştırma Bakanım, Çevre ve Şehircilik Bakanım hep birlikte buradayız. Yerinde değerlendirmeyi yapacağız."

Erdoğan, diğer bölgelerde de bakanların ve milletvekillerinin bulunduğunu dile getirerek, tespitlerin ardından gerekli adımların atılacağını bildirdi.