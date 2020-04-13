Erdoğan'dan yeni açıklama: Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 'İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız' dedi.

İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz.



Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız. pic.twitter.com/qbMqyQbAnV — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 13, 2020