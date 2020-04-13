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  4. 13 Nisan 2020 22:15

Erdoğan'dan yeni açıklama: Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız'' dedi.

Erdoğan'dan yeni açıklama: Hiçbir kesimi sahipsiz bırakmayız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 'İstihdamı korumak, gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi desteklemek için her önlemi alıyoruz. Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz bırakmamakta kararlıyız' dedi.

 

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