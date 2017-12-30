Erdoğan'dan yeni asgari ücret için ilk açıklama
Erdoğan'dan yeni asgari ücret için ilk açıklama
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  4. 30 Aralık 2017 17:54

Erdoğan'dan yeni asgari ücret için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücret zammına ilişkin ilk kez konuştu.

Erdoğan'dan yeni asgari ücret için ilk açıklama
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop'ta partisinin il kongresinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dün asgari ücret açıklandı. Dün açıklanan asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında göreve geldiğimizde kişi başına düşen milli gelirimiz, geldiğimizde neydi? 3 bin 500 dolardı. O zaman asgari ücret de 184 liraydı. Bugün kişi başına düşen milli gelirimiz ne oldu? 11 bin dolar. Asgari ücret çok daha büyük bir artışla bin 603 lira. Eline diline dursun ya nereden nereye? Bu rakam asgari ücretin evli olmasına çocuklarının sayısına göre daha da artabiliyor. Bu asgari ücrete 100 lira da işveren teşviki uyguluyoruz. Milli gelirimiz, 2023 için hedeflediğimiz 25 bin dolara ulaştığında asgari ücretin nereye çıkacağını varın siz hesap edin. 15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk ve hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik."

Cuma günü Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da yine aynı şekilde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız."

 

Asgari ücret zammı belli oldu !Asgari ücret zammı belli oldu !

 

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