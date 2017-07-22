Erdoğan'dan yeni Mescid-i Aksa açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in tüm uyarılara rağmen bu tutumunda ısrar etmesini, dün bir kez daha Harem-i Şerif'te cuma namazı kılınamamasını ve İsrail güçlerinin cuma namazı için toplanan kardeşlerimize karşı aşırı güç kullanımını İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla kınıyorum. Olaylarda hayatını kaybeden 3 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum" dedi.

Erdoğan, "İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'te 14 Temmuz günü yaşanan ve tarafımızdan da tasvip edilmeyip üzüntü duyulan bir olayı gerekçe göstererek Harem-i Şerif'i üç gün süreyle kapatması ve ardından Müslümanların Harem-i Şerif'e girişlerine, metal detektörler konulması dahil, yeni kısıtlamalar getirmeye çalışması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

"Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı gösterilmesi hukuki bir yükümlülüktür." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Metal detektörler ve diğer kısıtlamalar derhal kaldırılarak statükoya dönülmelidir. Bu hassas süreçte herkesin provokasyonlara karşı dikkatli olması gerekmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, uluslararası toplumu Harem-i Şerif'te ibadet özgürlüğünü kısıtlayan uygulamaların derhal kaldırılması için harekete geçmeye çağırıyorum."