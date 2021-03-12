Erdoğan'dan yeni ''normalleşme'' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken kötü bir haber verdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazı sonrası yine kameraların karşısındaydı. Gazetecilerin, Erdoğan'ın bugün açıklayacağı ekonomi reform paketi sorularına "biliyorsunuz bugün açıklayacağız. Şimdi burada bir şey söylersem olur mu ? O zaman bugünkü toplantımız ilginizi çekmez" dedi.

Erdoğan koronavirüs salgınındaki yeni normalleşme kararları için de bir açıklama yaparak koronavirüs çerçevesinde alınan kararların arkasında bulunduklarını ancak Türkiye'de de görülen mutasyonun şartları zorladığını söyledi.

Erdoğan, ''Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar alma aşamasında zorluyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de mutasyon gibi bir sıkıntı var. Şu an aldığımız kararın arkasında durmaya devam edeceğiz'' dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu konuları Bilim Kurulu tavsiyeleriyle götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkış görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor.

Biz tüm şartları zorlamak suretiyle mümkün olduğunda açıkladığımız yerlerle ilgili şartları zorlayacağız, aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Netice almakta zorlanıyorsak vatandaşımızın sağlığını düşünmek suretiyle süreci devam ettireceğiz.

"ÇİN'DEN 50 MİLYON DAHA AŞI ALABİLİRİZ"

Aşı konusunda bizim Çin ile bir anlaşmamız var, oradan aldığımız ve alacağımız aşılar var. Almanya ve Rusya ile olan bir anlaşma var. Rusya ile olan görüşmelerimiz devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi gündemde 50 milyon doz daha gelebilir.

TÜRKİYE - MISIR GÖRÜŞMELERİ

Mısır'la istihbari, diplomatik, ekonomik olarak zaten işbirliği sürecimiz devam ediyor. Bunda sıkıntı sözkonusu değil. Bunu en üst düzeyde değil de bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır'la olan süreci güçlü devam ettirelim. Yapılan görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu ileri kademelere taşırız çünkü Mısır halkı ile Türk milletinin ayrı olması sözkonusu değil. Mısır halkını Yunanistan halkının yanına yerleştirmek mümkün değil.

Olması gereken yerde görmek isteriz. Hatta daha ileri gidiyorum Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Suudi Arabistan'ı böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik. Suudi Arabistanlı yetkilerle görüşeceğiz: Bu böyle olmamalıdır diye düşünüyoruz.