Erdoğan'dan yeni parti önlemi: O isimler liste dışı kalacak

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, Erdoğan, kurul üyelerine, “Yeni Ömer’ler bulacağız. Ahbap çavuş ilişkisi içinde olmayacak, efradı âyan içinde olmayacak, bu işleri en iyi yapacak kişileri bulacağız” dedi. Delege ve teşkilat yöneticilerinin belirlenmesinde FETÖ ve yeni partiye yakın isimlerin partiye sızmasını önlemek için özel çalışma yapılacak.



AK Parti, olağan kongreyle ilgili süreci 7 Ekim’de başlatıyor. Bu tarihten itibaren belde kongreleri başlayacak, ardından ilçe ve il kongrelerine geçilecek. Teşkilatlardaki süreçlerin tamamlanmasının ardından büyük kongrenin 2020 yılının sonbaharında yapılması bekleniyor. 7. olağan kongrede değişimin niteliğinin, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun parti hazırlıkları açısından da kritik önemde olduğu kaydediliyor.



Yeni partilere parti tabanından kayışı önlemek için teşkilatlardaki değişimin bu kez farklı bir kapsamda olacağı belirtiliyor. Erdoğan’ın önceki gün yapılan MKYK toplantısındaki açıklamalarıyla değişimin nasıl olacağı yönünde mesaj verdiği kaydediliyor. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, “Ahbap çavuş ilişkisi içinde olmayacak, bu işleri en iyi yapacak kişileri bulacağız. Önümüzde geniş bir süre var” dedi. Erdoğan, partisinin 18. yıldönümü toplantısında da “Hedef şu, kanaat önderleri kimlerse, bunları seçip çıkartmak ve kadromuzu bu kanaat önlendiriyle güçlendirmektir. Bunu hep beraber yapacağız. ‘Ben şurda yoktum, ben burda yoktum’ olmaktan öte ‘Burası filancaya layık’ daha da ileri gidiyorum, bize Ömer’ler lazım” diye konuştu.



Kongre sürecinde delege, belde, ilçe ve il yönetimlerinde yer alacak isimlerin belirlenmesi için özel çalışma yapılacak. FETÖ’den parti teşkilatlarına sızmaların önlenmesi için listelere girecek kişilerle ilgili tarama yapılacak. Babacan ve Davutoğlu ile bağlantılı kişilerin listelere girmesi önlenecek. Tüm bu önlemler için komisyon oluşturulması formülü üzerinde duruluyor.