SON DAKİKA
SURİYE SINIRINDAKİ REYHANLI'DA PATLAMA: ÖLÜ VE YARALILAR VAR
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 05 Temmuz 2019 14:19

Erdoğan'dan yeni parti sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni parti kurulacağı iddialarıyla ilgili soruya ''Partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Partimle ilişkisi olmayanların bu tür çalışması varsa ayrı konu'' yanıtını verdi.

Erdoğan'dan yeni parti sorusuna yanıt
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin yeni parti iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Partimle ilişkisi olmayanların bu tür çalışması varsa ayrı konu. Benzer haberleri başkasından duyuyoruz. Benzer olayları geçmişte de yaşadık. Grup kuracak mİlletvekili sayısıyla aramızdan ayrıldılar.

Şimdi tarih oldular. Hatırlayan bile yok. Her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içerisinde olan hadiselerdir. Yola çıktığımız arkadaşlarımızı yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşımız bizim dava arkadaşımızdır." 

Ardından başta İdlib olmak üzere Suriye'de yaşananlara değinen Erdoğan, "Bu zirveyi gerçekleştirip başta İdlib olmak üzere bu konuda neler yapabiliriz bunları görüşme imkanımız olacak. İdlib ile ilgili Rusya ve Türkiye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu. 

Bomba iddia! İçişleri Bakanı Soylu yeni parti mi kuruyor ?Bomba iddia! İçişleri Bakanı Soylu yeni parti mi kuruyor ?

Davutoğlu yeni partiden vaz mı geçti ?Davutoğlu yeni partiden vaz mı geçti ?

Erdoğan'dan AK Partililere yeni parti restiErdoğan'dan AK Partililere yeni parti resti

Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Boş çuval gibi devrileceklerErdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'a: Boş çuval gibi devrilecekler

 

recep tayyip erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM