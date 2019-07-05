Erdoğan'dan yeni parti sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin yeni parti iddialarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içerisinde böyle bir şey söz konusu değil. Partimle ilişkisi olmayanların bu tür çalışması varsa ayrı konu. Benzer haberleri başkasından duyuyoruz. Benzer olayları geçmişte de yaşadık. Grup kuracak mİlletvekili sayısıyla aramızdan ayrıldılar.

Şimdi tarih oldular. Hatırlayan bile yok. Her siyasi partinin bunlar maalesef yaşam süreci içerisinde olan hadiselerdir. Yola çıktığımız arkadaşlarımızı yoldaş olarak gördük ama yoldaş olmaktan çıkıp farklı istikamete gidenler oldu. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşımız bizim dava arkadaşımızdır."

Ardından başta İdlib olmak üzere Suriye'de yaşananlara değinen Erdoğan, "Bu zirveyi gerçekleştirip başta İdlib olmak üzere bu konuda neler yapabiliriz bunları görüşme imkanımız olacak. İdlib ile ilgili Rusya ve Türkiye olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

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