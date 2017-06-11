Erdoğan'dan Yıldırım'a ''sıralamayı karıştırıyorsun'' uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe'de bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisinde iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

İftara, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Katar krizi konusunda “Krizin derinleşmemesi için Türkiye olarak çok ciddi bir mesai harcıyoruz. Diplomatik alanda muhataplarımız ile görüşmeler yapıyoruz tarafları sükunete davet ediyoruz” dedi. Geri çekilen zeytinliklerle ilgili tasarıyı işaret eden Yıldırım, “Zeytin varlığını azaltma diye bir şey yok” ifadelerini kullandı.

“KATİYEN İZİN VERMEYECEĞİZ”

Başbakan Yıldırım terörle mücadele konusunda “Türkiye terörle gerçek anlamda mücadele ediyor, mücadele ediyormuş gibi yapmıyor. Dünyanın hiç bir yerinde 3 ayrı terör örgütü ile mücadele eden başka bir ülke yok. Aynı şekilde Sincar ve Kuzey Suriye'de PKK'nın kuzenleri türedi YPG, PYD gibi değişik kılık ve isimlerde ama aynı aileden terör örgütleri şimdi orada başımız ağrıtmaya çalışıyor onlara da el aman verdirmiyoruz verdirmeyeceğiz.

Şu anda yurdun her köşesinde her noktasında polisimiz askerimiz korucumuz gece gündüz demeden yıllarca yuvalandıkları o mağaraları ele geçiriyorlar ve o bölgeleri güvenli hale getiriyorlar. Güney sınırımız boyunca bir terör koridoru oluşturma gayretleri var. Buna katiyen izin vermeyeceğiz” dedi.

KATAR KRİZİ: YAPILANLAR DOĞRU DEĞİLDİR

Başbakan derinleşen Katar krizi konusunda ise açıklamalarda bulundu. Yıldırım “Bölgemizdeki sorunlar sona ersin diye Suriye’de Irak’ta gayret gösterirken maalesef yeni bir sorun alanı ile karşı karşıyayız. Son günlerde Katar’a başlatılan yaptırım kararının doğru olmadığını daha önce Cumhurbaşkanımız da hükümetimiz de dile getirmişti. Bizim barış içerisinde kardeşçe yaşamak mecburiyetimiz var. Bölgenin daha fazla karışması gerilimin yükselmesi için fırsat kollayanların umutlarını boşa çıkarmalıyız” dedi.

“ZEYTİNLİKLERİ YOK ETME DİYE BİR ŞEY YOK”

Başbakan Binali Yıldırım, tepki çeken ve tekrar komisyona çekilen zeytinliklerin imara açılmasını öngören tasarıya yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Yıldırım, “Zeytin varlığını azaltma diye bir şey yok. Eğer öyle bir şey olsaydı 15 yıllık sonuç ortada. Biz AK Parti olarak iktidar geldiğimizde Türkiye'de toplam zeytin varlığı 100 milyon ağaç bugün 172 milyon ağaç oldu. Dünyanın 5 ülkesi haline giremiyorduk şu anda zeytincilikte dünyanın ikinci ülkesi haline geldik. Bu kadar önemli bir gelişmeye rağmen yaptığımız bu zorunlu düzenlemenin bir ihtiyacı göremeye yönelik çok zorunlu düzenlemeyi zeytin alanları yok ediliyor diye takdim etmek bu ülkenin faydasına bir şey değildir” diye konuştu.

“KÜRESEL BİR YAPI VAR”

“Son zamanlarda çevreyi ülkelerin hızını kesmek yapılması gereken işleri engellemek için kullanan bir küresel yapı var” diyen Başbakan “Bu yapıya aldanmayalım. Gezi bunların bir sonucudur. Gezi olaylarının aynısı Meksika, Brezilya, Şili’de oldu. Oradakiler paraları çarçur etmeyin yol yapın dediler iş aş olacak yerler yapın dediler. Bizde ne oldu, köprü yapmayın yol yapmayın havalimanı yapmayın. Ne oldu gerçek amacın çevre olmadığı gerçek amacın Türkiye’nin rekabet gücünü geciktirmek olduğunu hep birlikte gördük. Orada Cumhurbaşkanımız birlik beraberlik dayanışma ruhunu korumasaydık Türkiye şimdi bambaşka bir yerdeydi” dedi.

“CUMHURBAŞKANI KAÇ DEFA UYARDI BENİ”

Başbakan Yıldırım partisinin sloganı haline gelen “Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet” sözünü daha önce karıştırdığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini bununla ilgili kaç defa uyardığını da anlattı.

Yıldırım “Tek devlet tek millet tek bayrak tek vatan. Cumhurbaşkanımız hep söylüyor sıralamayı karıştırıyorsun diye. Şimdi doğrusunu söyleyelim tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. MB Merkez Bankası, VD Vergi dairesi” dedi.