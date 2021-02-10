Erdoğan'ı canlı yayında istifaya çağırdı

CHP Grup Başkanvekili Engiz Özkoç, KRT ekranlarında yayınlanan Şimdiki Zaman Siyaset programınının konuğu oldu.

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özkoç, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı da istifa etmelidir diyecekler" açıklamasına yanıt vererek istifa çağırısında bulundu.

Engin Özkoç'un açıklaması şöyle oldu:

Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizzat yapmak istediği şey, cesaretleri varsa bana söylesinler diyor ya, beni istifaya çağırsınlar diyor ya... CHP'nin grup başkanvekili olarak kendisini istifaya çağırıyorum. Üstelik de kameraların içine baka baka milletimizin gözünün içine baka baka...

Neden? Üniversiteleri böyle siyasallaştırdığı için. Ayrıştırdığı için. Kamplaştırdığı için. Öğrencileri birbirine kırdırmak istediği için. İçişleri Bakanlığı kanalıyla onlara damga vurduğu için. Birilerini tahrik ederek az önce burada oturan pırıl pırıl gencin hayatlarını tehlikeye attığı için.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'ne AK Parti eski milletvekilini atadı. Sağlık Bİlimleri Üniversitesi'ne AK Parti eski milletvekilini atadı. 9 Eylül Üniversitesi'ne, Ankara Üniversitesi'ne Malatya Turgut Özel Üniversitesi'ne eski miletvekillerini ve AK Parti Milletvekişi Öznur Çalık'ın kız kardeşini atadı. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne Kars Kafkas Üniversitesi'ne AK Parti eski milletvekillerini atadı. Sayfalarca burada var. Hepsini söyleyebilirim.

Erdoğan: ''Yürekleri yetse Cumhurbaşkanı istifa etsin diyecekler''