''Erdoğan’ı hep birlikte emekli edeceğiz''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, erken seçim kararı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü defa aday olabileceğini belirterek, “Ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Gençlik Buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu’na sorulan bazı sorular ve yanıtlar şöyle:

“(İktidara geldiğinizde mülakatlar olacak mı?) KPSS sınavında aldığınız puan geçerli olacak, ilke olarak mülakat olmayacak, kim kazandıysa doğal olarak ataması yapılacak. Eğer bir mesleğin gerektirdiği mülakat varsa, mülakat yapılması gerekiyorsa kamera konulacak dolayısıyla sorulan sorular, sizin verdiğiniz yanıtlar banda alınacak böylece haksızlığa uğradığınızı düşünürseniz yargıya başvurup hak arama imkanınız da sağlanacak.

“ERDOĞAN’I HEP BİRLİKTE EMEKLİ EDECEĞİZ”

(Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı olması hakkında ne düşünüyorsunuz?) Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak bizim tahminimize göre, Erdoğan da aday olacak ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz.

“KYK’DEN ALADIĞINIZ BURSLARIN FAİZİNİ TAMAMEN SİLECEĞİZ”

(Siz hükümete geldikten sonra biz gençlerin üzerindeki borç kamburuna haciz yollamaya devam mı edeceksiniz, yoksa KYK borçlarımızı silecek misiniz?) Düşündüğünüzden daha fazla Türkiye’de kaynak var ama dengeli dağılmıyor. 128 milyar dolar örneğini verdiniz buna benzer çok sayıda örnek verilebilir. Gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmeleri açısından yurt sorunu çözülmesi lazım. Seçim bildirgemizde var, en geç 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz. Kredi Yurtlar Kurumu’ndan aldığınız burslarla ilgili olarak faizlerin tamamını sileceğiz. İşe girdikten sonra ancak borcunuzu taksitle alacağız ama faiz asla uygulanmayacak.

AK PARTİ’NİN SOSYAL MEDYAYA SANSÜR HAZIRLIĞI

(Sosyal medya yasası hakkında ne düşünüyorsunuz?) Bu eğer bu şekliyle çıkarsa Anayasa Mahkemesi’ne iptali için götüreceğiz, mücadelemizi yapacağız. Sonuçta demokrasiyi güçlendirmek, demokrasiyi gerçekten de toplumun dokularına kazandırmak için ortak mücadele etmek lazım. Size yönelik bir haksızlık olursa haberimiz olur, o haksızlıkla mücadele ederiz, sizin yanınızda olmaya devam ederiz, bu konuda emin olmanızı isterim. Onlar yasa çıkaracaklar baskı kurmak için bizde mücadele edeceğiz baskıları kaldırmak için, biz daha güçlüyüz çünkü biz demokrasiyi savunuyoruz.”