Erdoğan'ı kızdıran Kılıçdaroğlu afişi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan, CHP Genel Merkez binasına asılan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafıyla birlikte “Yeter Söz Milletin!” ifadelerinin yer aldığı dev bir afişe tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te 'Kökümüz Mazide Gözümüz Atide' programında gençlerle bir araya geldi. Erdoğan programa katılan gençlerin sorularını cevapladı.
Erdoğan, CHP’nin genel merkez binasına astığı “Yeter Söz Milletin” pankartını da hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret ederken, Demokrat Parti’nin 73 yıl önceki ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganını kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü TBMM’de, grup toplantısında Erdoğan’ı “Yeter söz milletindir. Yeter söz Millet İttifakı’nındır” sözleriyle eleştirmişti.
CHP Genel Merkez binasına; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve “Yeter Söz Milletin!” ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş asılması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı. Erdoğan, “Menderes'i idama götürenler ‘Yeter söz milletindir’ sözüne sahip çıkmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
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