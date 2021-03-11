Erdoğan'ı ''rahatsız eden'' bakanlar kim ?

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ndeki revizyon beklentilerini değerlendirirken dikkat çeken bir ayrıntıyı da gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa vadede kabinede revizyona gideceği beklentisi gündemdeki yerini korurken, Habertürk köşe yazarı Muharrem Sarıkaya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Sarıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinedeki bazı isimlerden "rahatsızlık duyduğunu" öne sürdü. "Erdoğan'ın son AK Parti MYK toplantısında kabinenin siyasi cevvalliğinin düşük kaldığını söylediğini" yazan Sarıkaya, "Erdoğan tespitinde haklı, çünkü geçmiş 2,5 yıla bakıldığında Süleyman Soylu dışında siyaset cevvalliği içinde hareket eden bakan sayısı oldukça az…" dedi.

İşte Sarıkaya'nın yazısından ilgili bölüm:

Soylu gibi, milletvekilliğinden gelen Abdulhamit Gül ve Mevlüt Çavuşoğlu kendi teşkilatı dışına çıkmanın ötesinde daha çok bakanlıkları ile ilgili işlere yoğunlaştı… Muhalefetle dişe diş mücadele yerine, bakanlıklarına yönelik tepkilere yanıt verdi. Bütçe görüşmelerindeki performansı da dikkate alındığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay dışında, muhalefetten gelen eleştirilere karşı etkin tavır sergileyen bakana da çok rastlanmadı… Anlaşılıyor ki AK Parti’nin Büyük Kongresi öncesi bir kabine değişikliği olabileceğine yönelik kulislerin kaynağı da işte o MYK toplantısında Cumhurbaşkanı’nın durum tespitinden kaynaklı…

Görünen o ki AK Parti’nin 24 Mart’taki 7. Olağan Kongresi öncesi veya sonrasında MKYK ile birlikte kabine değişikliği de olası… Bu değişimin yönü de geçmişte olduğu gibi alan birikimi veya teknokratlığı değil, siyaset yapış yöntemi ve üslubu olacak… Partiyi 2023 veya öncesindeki seçime götürecek kabinenin bu yapıda olması da zaten beklenen bir durum… Özetle daha politikleşeceğiz.

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