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Erdoğan'ı üzecek anket: Birinciliği kaptırdı

Erdoğan'ı üzecek anket: Birinciliği kaptırdı
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Yöneylem Araştırma, ''En Beğenilen Siyasetçiler'' anketinin sonuçlarını paylaştı. Listenin ilk üç sırasında CHP'li isimler yer aldı.

Yöneylem Araştırma, 26-30 Haziran tarihleri arasında 2 bin 400 kişiyle gerçekleştirdiği "Siyasetçilerin Beğeni Düzeyleri" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

LİSTENİN İLK ÜÇ SIRASI CHP'Lİ İSİMLERDEN OLUŞTU

Dikkat çeken araştırma sonuçlarına göre listenin ilk üç sırasında CHP'li isimler yer alıyor.

Yüzde 52,2 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yurttaşın en beğendiği siyasetçi olurken, ikinci sırada yüzde 46 oy oranıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Üçüncü sıraya ise yüzde 40,3 oy oranıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerleşti.

ERDOĞAN 4. SIRADA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39 oy oranıyla en beğenilen 4. siyasetçi oldu.

Hakan Fidan yüzde 36,4 oy oranıyla 5. sırada yer alırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 26,6 oy oranıyla Fidan'ı takip etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yüzde 25,5 oy oranıyla listeye 7. sıradan girdi.

Yöneylem Araştırma, ''En Beğenilen Siyasetçiler'' anketinin sonuçlarını paylaştı. Listenin ilk üç sırasında CHP'li isimler yer aldı.

Etiketler recep tayyip erdoğan yöneylem araştırma en beğenilen siyasetçiler
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