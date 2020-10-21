Erdoğan'ın 88 bin TL'lik maaşına sert tepki

TBMM’ye sunulan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifine göre, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılı aylık maaşının 6 bin 750 TL artırılarak 88 bin TL’ye yükseleceği açıklandı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Ankara İl Başkanı Av. Sait Kıran, Erdoğan’ın maaşının yükselmesine sert tepki gösterdi. Kıran, “HKP iktidarında Milletvekilliği, Devlet Başkanlığı, Bakanlık bir geçim kapısı değil, gerçekten halka hizmet kapısı halini alacaktır” dedi.

“HALKIMIZA 2.324 TL REVA GÖRENLER, KENDİLERİNE 88.000 TL MAAŞ…”

Erdoğan’ın yoksullara sabır dilemesine atasözü ile karşılık veren Kıran açıklamasında, “AKP’giller’in başı halka yönelik hitabında, “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir” demesi tamda “Ele verir talkını, kendi yutar salkımı” atasözümüzdeki gibi halkımıza, işçi sınıfımıza 2.324 TL asgari ücreti reva görenler, açlık sınırının bile altında bir ücreti reva görenler kendilerine gelince 88.000 TL maaşı çok rahatlıkla içlerine sindirebilmektedirler” ifadelerine yer verdi.

“HALKI İŞSİZLİK, PAHALILIK CEHENNEMİNDE YAKMAKTADIR”

Kıran, “Hep söylüyoruz, AKP’giller halk düşmanıdır. Halkı işsizlik, pahalılık cehenneminde yakmakta ve bunda ısrarla devam etmektedirler. Yerli- Yabancı parababaları tarafından iktidara getiriliş amaçları da budur. Bunlardan halkımızın, ülkemizin lehine bir davranış beklemek ölü gözünden yaş ummaktır. Bunlar hep AKP’giller’in Başkanı’nda dediği gibi “fıtratı” gereği böyle davranmaktadırlar. Ortaçağcı Tefeci-Bezirgânlığın temsilcilerinden halkın lehinde bir şey olma olasılığı yoktur. Halkımız bunu böyle bilsin” dedi.

“HALK GİBİ YAŞAYAN HALKINDAN KOPMAZ”

HKP’nin programının 4. Maddesi ve 22. Maddesi’nin den örnek veren Kıran açıklamasında, “Halkın Kurtuluş Partisi iktidarında, Programımızın 4. Maddesinde belirtildiği gibi, “Milletvekili maaşı, ortalama hayat endeksinden yukarı çıkmayacak. Ödenek yerine, bütün taşıt, ulaştırma ve seyahat masrafları (devletçe sağlanamayan yerde, faturası devletçe ödenerek) bedava olacak.” Yine programımızın 22. Maddesinde belirttiğimiz gibi, “Bakanların maaş ve ödenekleri Milletvekilininkinden farklı olmayacak” bu niçin önemlidir değerli halkımız? Halk gibi yaşayan halkın olanaklarına sahip olan halkından kopmaz, ülkesinden kopmaz” ifadelerine yer verdi.

“GEÇİM KAPISI DEĞİL, HALKA HİZMET KAPISIDIR”

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Av. Sait Kıran açıklamasını, “Halkının ve ülkesinin olanaklarını arttırmak için mücadele eder. Çünkü bilir ki, Halkı ne kadar zenginleşirse, halkı ne kadar yoksulluktan kurtulursa kendisi de o oranda yoksulluktan kurtulacaktır. HKP iktidarında Milletvekilliği, Devlet Başkanlığı, Bakanlık bir geçim kapısı değil, gerçekten halka hizmet kapısı halini alacaktır. Halkın Kurtuluş Partisi, Demokratik Halk İktidarını kuracak ve buna uygun davranacaktır. Bu doğrultuda mücadelemiz devam ediyor. O güne kadar hiçbir burjuva iktidarı halkın lehine bir davranış sergileyemez” ifadeleri ile bitirdi.