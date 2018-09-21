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  4. 21 Eylül 2018 16:14

Erdoğan'ın ABD ziyaretinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti kapsamında BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Erdoğan'ın ABD ziyaretinin detayları belli oldu
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ABD ziyareti kapsamında 25 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek, yatırım ve iş çevreleriyle de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere, 23-27 Eylül 2018 tarihlerinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan BM Genel Kurulu'nun ilk günü olan 25 Eylül'de Genel Kurula hitap edecek.

Açıklamaya göre Erdoğan New York'ta bulunduğu sürede BM Genel Sekreteri'nin yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Ziyarette Erdoğan ayrıca ABD'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileri ile de biraraya gelecek

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