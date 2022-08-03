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Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına verdiği talimat ortaya çıktı

Erdoğan'ın AK Parti teşkilatına verdiği talimat ortaya çıktı

Artık 1 yıldan az bir süre kalan 2023 seçimleri öncesinde yapılan seçim anketlerinde partisinin oy kaybı gözler önüne serilen Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın, AK Parti teşkilatına verdiği talimat ortaya çıktı.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu’da AK Parti teşkilatına “tartışmaları bırakıp seçim için çalışmaya başlama” talimatı verdiğini yazdı.

Selvi, bugünkü köşe yazısının bir kısmında Erdoğan’ın partisinin teşkilatına yaptığı konuşmayı yazdı. Yazının ilgili bölümü şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu’da AK Parti teşkilatlarıyla bir toplantı yapmıştı. 2023 seçimlerine yönelik mesajlarını burada veriyor. İlçelere aldıkları oy oranını soruyor. Örneğin Altınordu ilçesi. “Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 76, milletvekili seçiminde yüzde 56 aldık” diye yanıt veriyor. Erdoğan, “O yüzde 76’yı 80’e çıkarın. Milletvekilliği ile cumhurbaşkanlığı seçimini birbirinden ayırtmayın. Milletvekili seçiminde de oy oranını artırın. Bu saatten sonra seçimlere çalışın. İç tartışmaları bir kenara bırakın, birbirinize kenetlenin, seçime çalışın” diye talimat veriyor.

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Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesindeki yazısının tamamı için...

Etiketler recep tayyip erdoğan talimat ak parti seçim oy oranı teşkilat
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