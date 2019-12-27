Erdoğan'ın anket paniği ! AK Parti'ye "acil eylem planı" talimatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un açıkladığı son anket sonuçlarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra, başta Mersin olmak üzere diğer büyükşehir belediyelerinde de CHP'nin oyunun hızla yükseldiği görülmüştü.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çekmecesinde bulunan anketlerin de benzer sonuçlar gösterdiği ve Erdoğan'ın konuyla ilgili acil eylem planı oluşturmak istediği belirtildi.

Kulislerde yer alan bilgilere göre Erdoğan, başta Ankara olmak üzere CHP'nin atılım yaptığı illerde görevlendirilme yapılması ve sokak sokak gezilerek vatandaşla iletişim kurulması konusunda talimat verdiği öğrenildi.

İFTİRALAR TUTMADI

Geçtiğimiz günlerde Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın rüşvet aldığını iddia ederek iftirada bulunmuş, daha sonra kendi sözlerini kendisi çürütmüştü.

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere uyarıda bulunarak, durumun Mansur Yavaş'ın puanını artırdığını söyledi ve konuyla ilgili yorum yapılmamasını istedi.

VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

Yapılan kamuoyu araştırmalarında vatandaşların kutuplaşma ve iftiralardan rahatsız olduğu ortaya çıktı.

Anketlerde yöneltilen "Türkiye'nin en büyük sorunu ne?" şeklindeki soruya katılımcıların, 'Ekonomi' yanıtını verdiği ve bu konu üzerine yoğunlaşılması gerektiğini ifade ettikleri belirtildi.