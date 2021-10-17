Erdoğan'ın anket tepkisine ORC Araştırma'dan jet yanıt: ''Boşuna demiyoruz...''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ''Anketlerle millete psikolojik operasyon yapılıyor. Şimdi anketlerle algı operasyonlara devam ediyorlar ve Cumhur İttifakı'nı küçük gösterme gayretindiler.'' sözlerine ORC Araştırma'dan yanıt geldi. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, ''Boşuna demiyoruz 'Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor' diye'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu öncesi yaptığı basın toplantısında, son dönemdeki seçim anketlerinden gelen sonuçlara ilişkin yorumu dikkat çekti.

Kamuoyu araştırma şirketlerine güveninin kalmadığını söyleyen Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimlerine işaret ederek "Son seçimlerde sonuçları bırakın bileni, yakın tahminde bulunan bile çıkmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de bunu açıkça gördük. Çalıştıkları partinin beklentilerine göre sonuç çıkarıyorlar" ifadelerini kulllandı.

Erdoğan'ın bu sözleri üzerine geçmişte iktidar partisiyle çalışan ORC'den bir açıklama geldi. ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "2018 seçimlerinde, istatistik bilimini şaşırtacak derecede doğru sonuçlar bulduğumuz, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da katıldığı A Haber canlı yayınında açıklanmıştı. Ardından onlarca yayın organında başarımız konuşuldu. Boşuna demiyoruz Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor diye" yazdı.

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarını doğruya en yakın tahmin eden şirketlerden biri ORC olmuştu. Hemen hemen bütün anketler CHP’yi yüzde 25’in üstünde, MHP’yi ise yüzde 10’un altında göstermişti. ORC'nin anketi ise Erdoğan’ın ilk turda yüzde 52.7’yle seçileceğini, AKP’nin yüzde 44.2, CHP’nin 24.5, MHP’nin 10.5 oy alacağını ortaya koymuştu.