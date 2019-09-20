Erdoğan'ın avukatından olay sözler: Düzelir dedik daha da kötüye gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Pınarhisar Cezaevi’nde kaldığı günlerde avukatlığını yapan AK Parti eski Kırklareli Milletvekili Şenol Gürşan’ın partisinden istifa edeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta AK Parti’den istifa eden eski başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket ettiği belirtilen Gürşan, “Ben de ayrılacağım. Sadece teşkilatlar anlamında değil, en tepeden aşağıya kadar mental yorgunluğu var” dedi.

Tarafsız Haber Ajansı’na konuşan Gürşan, henüz istifa etmediğini ama ayrılık kararını verdiğini dile getirirken, bu noktaya geliş sürecini şu ifadelerle anlattı:

“2016’dan sonra özellikle zaman zaman zaten parti içerisinde ya da İlime geldiği zaman yanlışları, yanlış giden şeyleri söylüyordum. İçeriden bir eleştiri yapıyorduk. İşlerin iyiye gitmediğini de görüyordum. Süreç içerisinde bu daha da hızlandı. Belki Cumhurbaşkanımızın tekrar Genel Başkan olmasıyla birlikte dedik, belki düzelir, ama düzelmediğini de gördük.

Bu eleştirilerinin Ahmet Davutoğlu tarafından dile getirildiğini hatırlatan Gürşan “Hem partide hem devlette liyakata dayanmayan, ehliyete dayanmayan atamalar başladı. Sadece teşkilatlar anlamında değil, en tepeden aşağıya kadar mental yorgunluğu var. Oradan başlaması lazım değişiklik, anlayış. Düzelmedi. Düzelmeyi bırakın, daha da kötüye gitmeye başladı. Gelinen noktada ekonomi ortada.” dedi.

HEM AVUKATI HEM CEZAEVİ ARKADAŞI

Erdoğan’ın hapis yattığı dönemde avukatları arasında yer alan ve bugün AK Parti’ de tek Kırklareli Milletvekili olan Şenol Gürşan, dönemin havuz medyasına cezaevi o günlerini ve yıllar sonra yapılan ziyareti böyle anlatmıştı:

“Erdoğan’ın, Kırklareli’nde cuma namazını müteakip Pınarhisar’a geleceğini vurgulayan Gürşan, ‘Sayın Başbakanımız, toplu açılış törenine katılarak Pınarhisarlılara seslenecek. Programı elverirse, hapis yattığı cezaevine ziyareti de olabilir. Böylece Sayın Başbakanımız dört ay misafir olduğu koğuşu da 14 yıl sonra görebilir. Ben de 2005’te aynı koğuşta 4 ay 20 gün hapis yatmıştım. Bakalım o koğuş aradan geçen yıllardan sonra ne kadar değişmiş’ dedi.

AK PARTİ’NİN KURULUŞUNA UZANAN YOLUN BAŞLANGICI

Erdoğan’ın, dört ay hapis yattığı cezaevinden çıktıktan sonra iki kez Pınarhisar’a çeşitli vesilelerle geldiğini ancak Başbakan sıfatıyla ilk kez gideceğini anlatan Gürşan, şöyle konuştu:

‘Sayın Başbakanımızı biz Pınarhisar’da 4 ay misafir ettik. Daha önce de başbakanlar gelmişti ama hiçbirinde Sayın Başbakanımızın geldiği dönemdeki kadar ilçenin kalabalık olduğunu hatırlamam. AK Parti’nin kuruluşuna uzanan yolun başladığı yer de Pınarhisar oldu. AK Parti, Pınarhisar’da mayalandı ve oradan çıktı. Şimdi Türkiye partisi olmayı da aşarak, dünya partisi haline geldi. Pınarhisar, cuma günü, o dönem mağdur ve mazlum durumda olan insanı, ilk kez Başbakan olarak kucaklayacak.’

1999 YILINDA 4 AY YATMIŞTI

Başbakan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Siirt’te, 12 Aralık 1997 günü, Ziya Gökalp’in şiirini okumuştu. Şiirde geçen, ‘Minareler süngü/ kubbeler miğfer/ camiler kışlamız/ müminler asker’ sözleri nedeniyle 10 ay hapse mahkûm edilen Erdoğan, cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından, 26 Mart 1999’da Pınarhisar Cezaevi’ne girmişti.”



