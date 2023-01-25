''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım'' demişti; özür diledi

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan için "Tayyip ağabeyin ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" diyen AK Partili Op. Dr. Milletvekili Şenel Yediyıldız sürçülisan ettiğini belirterek özür diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için katıldığı bir televizyon programında “Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” diyen AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, sözleriyle ilgili özür diledi.

Sosyal medya hesabınd an paylaşımda bulunan Yediyıldız, "Yapmış olduğum açıklamalar esnasında sürçülisan ederek yanlış yorumlanmaya müsait maksadını aşan ifadeler ortaya çıktığını üzülerek ifade eder, milletimizden özür dilerim" ifadelerini kullandı.

'BELKİ HADDİMİ AŞMIŞIMDIR'

Yediyıldız, önceki gün de Oda TV'ye yaptığı açıklamada "Benim konuştuğum ifadeler, yerel ifadelerdir. Bizim yöremizde insanların rahatlıkla kullandığı ifadelerdir. Bu ifadenin arkasında herhangi birisine hakaret yoktur ve beni bilenler bilir; ben şimdiye kadar menfaatim için ne kimseye yalvarmışımdır, ne de başka türlü şeyler yapmışımdır. Şaşırdım kaldım, o kadar büyük bir saldırıya uğradım ki, feleğim şaştı. Ben belki haddimi aşmışımdır. Ama bu haddi aşma, vatana, millete karşı falan değil" diye konuşmuştu.