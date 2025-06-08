Erdoğan'ın başdanışmanı Hüseyin Çelik'i bombaladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Oktay Saral, Ekrem İmamoğlu üzerinden hükümeti eleştiren AK Parti'nin kurucularından Hüseyin Çelik'e yüklendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, X hesabından geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklama yapan AK Parti'nin kurucu isimlerinden Hüseyin Çelik'e sert sözlerle yüklendi. Saral, Çelik'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan sürece ilişkin yaptığı değerlendirmelere tepki gösterdi.

Saral'ın X üzerinden yaptığı paylaşımda "Bir dönem AK Parti saflarında görev yapmış, milletten aldığı emaneti taşıma şerefine erişmiş bazı isimlerin bugün çıkıp hükümete had bildirmeye kalkması, açık bir yüzsüzlük ve siyasi ahlaksızlıktır. Koltuk elden gidince ilk iş olarak karşı cepheye geçenlerin samimiyetinden de, inandırıcılığından da söz edilemez. Bu tavır en hafif ifadeyle nankörlük, esasen ise ihanettir." sözleri yer aldı.

Saral'ın paylaşımı şöyle:

"Bir dönem AK Parti saflarında görev yapmış, milletten aldığı emaneti taşıma şerefine erişmiş bazı isimlerin bugün çıkıp hükümete had bildirmeye kalkması, açık bir yüzsüzlük ve siyasi ahlaksızlıktır. Koltuk elden gidince ilk iş olarak karşı cepheye geçenlerin samimiyetinden de, inandırıcılığından da söz edilemez. Bu tavır en hafif ifadeyle nankörlük, esasen ise ihanettir.

Hüseyin Çelik’in “Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için operasyon yapılıyor” şeklindeki açıklaması; sadece gerçekle bağını koparmış bir söylem değil, aynı zamanda fitne kazanını kaynatmaktır. Kendi hırslarına yenilen, gözünü karartan bu eski figürlerin açıklamaları, millet iradesine ve adalet mekanizmasına açık bir sabotajdır.

Bu davalar, kişilere değil; delile, hukuka ve kamu vicdanına dayanır. Kimsenin adı, geçmişte taşıdığı unvan ya da eski makamı, onu adaletin üstüne çıkarmaya yetmez. Ne geçmişte buna izin verdik, ne de bugün veririz.

Kimse kusura bakmasın: Makamlar gelip geçicidir. Ama bu millete ihanetin izi kalıcıdır. Hükümete aba altından sopa göstermeye çalışanların, muhalefetin diliyle konuşanların ne söylediklerinin ne de temsil ettiklerinin bizde bir karşılığı yoktur."

HÜSEYİN ÇELİK NE DEMİŞTİ?

Eski bakanlar ve akademisyenlerden oluşan 19 kişilik ekip iktidara “adalet” çağrısında bulundukları bir bildiri yayımladı. Türkiye’de hukuk devletinin askıya alındığı belirtilen bildiride, “Güncel adaletsizliklerin çözümü için AYM ve AİHM kararlarının objektif bağlayıcılığı esastır. ‘Gizli tanık’, ‘iltisak’ ve benzeri istismara açık uygulamalarla adil yargılama ilkesinin zedelenmesine son verilmelidir” denildi.

Bildiride imzası bulunan AK Parti’nin kurucu isimlerinden Prof. Dr. Hüseyin Çelik Sözcü kranlarında yayımlanan Para Politika programına konuk oldu.

Hüseyin Çelik, Ekrem İmamoğlu için iktidarı “Vahim bir hata yapıyorsunuz” diye uyardı. “Aday olmasa tabii ki bunlar yaşanmayacaktı. Geçmişte başörtüsü yasağının zülüm olduğunu söyledik. Bugün yapılanlar da doğru değil” diye konuştu.



Çelik şunları söyledi:

"- Bizim yaşamak istediğimiz cumhuriyet laik çok sesli ve çoğulcu hukuk devleti olan bir cumhuriyettir.

- AK Parti’nin programını yazan 10 kişiden biriyim AK Parti’nin programı ne kadar iyi yazılmış olmasından ziyade ne kadar hayata geçirildiği önemlidir. Konfüçyüsün bir sözü var “hükümdar adil olursa kanuna gerek yoktur. Hükümdar adil değilse kanuna gerek yoktur...

- Adalet sistemimize güven yüzde 20’lere düştü. Vatandaş adalete inanmıyor."