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  4. 26 Ocak 2019 12:26

Erdoğan'ın ''bıyığın neden yok'' dediği aday bıyık bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aday tanıtım toplantısında, "Yasin senin niye bıyık yok?" diye sorduğu Başiskele Belediye Başkan adayı Mehmet Yasin Özlü, bıyık bıraktı.

Erdoğan'ın ''bıyığın neden yok'' dediği aday bıyık bıraktı
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Ocak'ta yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıklamıştı. Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında güldüren bir yaşanmıştı. Erdoğan sahneye çıkan Özlü'ye "Yasin senin niye bıyık yok?" diye sorunca "Bırakacağım efendim" yanıtını almıştı.

Sosyal medya hesabından seçim çalışmaları hakkında paylaşım yapan Mehmet Yasin Özlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen diyalogdan yaklaşık 2 hafta sonra bıyık bıraktı.

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