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  4. 06 Mayıs 2017 14:01

Erdoğan'ın bu fotoğrafını Mustafa Varank paylaştı

Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın at binerken fotoğraflarını paylaştı.

Erdoğan'ın bu fotoğrafını Mustafa Varank paylaştı
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın at beslerken ve at binerken fotoğraflarını paylaştı. Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını 'Recep Tayyip Erdoğan, yaradılanla dost bir yiğit lider' notuyla paylaştı.

YILLAR ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde geçirdiği bir at kazasında ölümden dönmüştü. 2003 yılında İstanbul Bayrampaşa'daki Şehir Parkı'nın açılışına katılan Erdoğan burada ata binmek istemişti.

Ancak burada talihsiz bir kaza yaşayan Erdoğan, ilk iki denemenin ardından üçüncüsünde ata binerken, seyisin elinden kurtulan at bir anda huysuzlanmış ve Erdoğan'ı sırtından atmıştı. Korumaların müdahalesiyle yerden kaldırılan Erdoğan'ın sağlık durumunda bir olumsuzluk yaşanmamış bu talihsiz kaza ucuz atlatılmıştı.

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