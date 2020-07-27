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  4. 27 Temmuz 2020 10:31

Erdoğan'ın bu görüntüleri yıllar sonra ortaya çıktı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’ndeki görüntülerini paylaşarak bir ayrıntıyı anlattı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’ndeki görüntülerini paylaşarak bir ayrıntıyı anlattı.

“Görüntü Pınarhisar Cezaevi’nden” diyerek sosyal medya hesabından Pınarhisar Cezaevi görüntülerini yayımlayan Hayati Yazıcı, şunları yazdı:

“Hükümlü, vesayet odaklarının hedefindeki Recep Tayyip Erdoğan

‘Muhtar bile olamaz’ diyorlardı. Bugün halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı

24Temmuz1999’da şartlı tahliyesi günışığında değil gece üstelik arka kapıdan yapılmıştı. Hey gidi günler.”

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde Siirt’te, 12 Aralık 1997 günü, Ziya Gökalp’in, şiirini okumuştu. Bu yüzden 10 ay hapse mahkûm edilen Erdoğan, cezanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından, 26 Mart 1999’da cezanın infazı için Pınarhisar Cezaevi’ne girmişti.

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