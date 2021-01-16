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  4. 16 Ocak 2021 17:14

Erdoğan'ın bu hareketi olay oldu: ''Sen mikrofonu milletvekilimize ver''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde ilginç anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elinde mikrofon olan EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli'ye ''Sen mikrofonu milletvekilimize ver, daha isabetli olur'' diyerek konuşmasına izin vermedi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katılırken, etkinlik sırasında ilginç bir an yaşandı.

Erdoğan mikrofonun kimde olduğunu sordu. EPDK İkinci Başkanı Zekeriya Gökşenli, mikrofonun kendisinde olduğunu söyleyince Erdoğan, “Sen mikrofonu milletvekilimize ver. Mikrofonu milletvekilimize verirsen daha isabetli olur” diyerek, Gökşenli’nin konuşmasına izin vermedi.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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