Erdoğan'ın danışmanı Bülent Arınç'ı hedef aldı: ''Sesini kesse iyi olur''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan, Bülent Arınç'ı ''Biraz sesini kesse iyi olur'' diyerek hedef aldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep TayyipErdoğan'ın danışmanı Ayhan Ogan, yerel televizyon kanalı TV1'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yerel ve genel seçimlere değerlendirmelerde bulunan Ogan, "AK Parti’nin oy aldığı taban, oy aldığı sosyoloji daha da genişleterek Cumhur İttifakı’nın oy aldığı sosyoloji bellidir. Bu başka yere gitmez, başka partiye oy vermez. Çok kızarsa sandığa gitmez. Çok kızarsa AK Parti’ye vermez, MHP’ye verir. Olmazsa Cumhur İttifakı’ndaki bir başka partiye verir. O zamanlar Yeniden Refah Partisi de Cumhur İttifakı’ndaydı. Bence yanlış bir tercih oldu. Yeniden Refah’ın da HÜDA PAR’ın da bizimle olması yanlıştı" dedi.

ARINÇ'I HEDEF ALDI: "SESİNİ KESSE İYİ OLUR"

Ogan programda Bülent Arınç'a yönelik sert bir eleştiride bulundu. Yayında kendisine yöneltilen "İmamoğlu’nun Mart ayından bugüne kadar hala yargılanamamış olmasına AK Parti’nin kurucularından ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, ‘İnsanlar bunu kumpas olarak değerlendirebilirler bir an önce yargılansın’ dedi. Devlet Bahçeli de adil yargılama talep etti.

'Sizce bu süreç uzamadı mı?" şeklindeki soruya yanıt veren Ogan cevap olarak şunu söyledi: "Sayın Arınç’a kalsa suçluların hepsini bırakacağız. Sayın Arınç biraz sesini kesse iyi olur"

AYHAN OGAN KİMDİR?

Ayhan Ogan, 10 Eylül 1966 tarihinde Kayseri’de dünyaya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanıdır. Eğitim hayatına Kayseri’de başladı.

Hacı Ali Karamercan İlköğretim Okulu’nda ilkokul, Kadı Burhanettin Ortaokulu’nda ortaokul ve Kayseri Endüstri Meslek Lisesi’nde lise eğitimini tamamladı.

1983 yılında üniversite eğitimi için İstanbul’a taşınan Ogan, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde okumaya başladı. Ancak dönemin zorlu koşulları nedeniyle ikinci sınıfta eğitimine ara vererek iş dünyasına atıldı.

Ayhan Ogan, iş hayatında çeşitli şirketlerde kurucu ve yönetici olarak görev aldıktan sonra, 2010 yılında ticaret hayatından çekilerek sivil toplum çalışmalarına yöneldi. 2008 yılında "Ortak Akıl Hareketi"ni kurarak sivil toplum alanında önemli bir adım attı.

2006-2012 yılları arasında Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı Genel Sekreterliği görevini yürüttü ve 2010’da Türkiye genelinden 498 sivil toplum kuruluşunun desteğiyle “Sivil Dayanışma Platformu”nu kurdu. Bu platformun başkanlığını sürdürmektedir.

2011 yılında "Yeni Anayasa Platformu"nu kurarak anayasa, demokratikleşme ve uluslararası ilişkiler konularında saha çalışmaları gerçekleştirdi. 2012 yılında AK Parti tarafından kurulan Akil İnsanlar heyetinde Doğu Anadolu Grubu’nun sekreterliği görevini üstlendi.

Üniversite eğitimine ara vermiş olmasına rağmen, 1986 yılında çıkarılan af yasasıyla Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde eğitimine devam etti.

İyi düzeyde Rusça bilen Ayhan Ogan, evli ve üç çocuk babasıdır.