Erdoğan'ın dava açtığı Özgür Özel'e tazminat şoku!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine açılan manevi tazminat davası Erdoğan'ın lehine sonuçlandı.

Mahkeme kararını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamaya göre; Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Özgür Özel'in 300 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Aydın, "05.07.2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde yaptığı konuşmada; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada, Mahkeme 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir." ifadelerini kullandı.

Özel ne demişti?

CHP lideri Özgür Özel partisinin 5 Temmuz’daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında; "Bana bu milleti sokağa davet ettirme. Aklını başına topla" ifadelerini kullanmıştı.

